Рада предложила присудить Сенцову Нобелевскую премию мира

Верховная рада Украины выдвинула режиссера Олега Сенцова в качестве кандидата на Нобелевскую премию мира. За это постановление проголосовали 245 депутатов, говорится на сайте Рады.

«Сенцов, гражданин Украины, незаконно удерживается на территории Российской Федерации по сфабрикованному делу», — говорится в пояснительной записке к постановлению. «В течение всего срока содержания под стражей Олег Сенцов показывает пример героического мужества и ненасильственного сопротивления против государства-оккупанта», — указывается в документе.

Рада приняла решение выбрать режиссера кандидатом на премию, так как Сенцов, «рискуя собственной жизнью, демонстрирует пример мужественного ненасильственного сопротивления в борьбе за базовые права и свободы человека».

Украинский парламент поручил своему председателю Андрею Парубию направить обращение Норвежскому нобелевскому комитету.

Ранее с предложением присудить премию мира Сенцову выступил бывший президент Польши Лех Валенса, получивший эту награду в 1983 году как борец за права человека (это дает ему право выдвигать новых кандидатов). В середине сентября крупнейшая фракция в Европарламенте «Европейская народная партия» (EPP) выдвинула режиссера на премию «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова.

Олег Сенцов был задержан в Крыму в 2014 году, а в 2015 году был приговорен к 20 годам колонии строгого режима за подготовку теракта. 14 мая 2018 года режиссер объявил голодовку, его требование — отпустить всех украинских граждан, удерживаемых в России. Обращаться к президенту с просьбой о помиловании он не намерен.