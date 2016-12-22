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Украинский омбудсмен обнародовала фотографии голодающего Олега Сенцова
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Украинский омбудсмен обнародовала фотографии голодающего Олега Сенцова
Политика, 18:27
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Украинский омбудсмен обнародовала фотографии голодающего Олега Сенцова
По словам омбудсмена, которая сослалась на информацию российской коллеги, состояние осужденного за терроризм Сенцова удовлетворительное
Олег Сенцов (Фото: denisovaombudsman / Facebook)

​Украинский омбудсмен опубликовала фотографии осужденного за терроризм режиссера Олега Сенцова. Как пояснила в своем аккаунте в Facebook Людмила Денисова, снимки она получила от своей российской коллеги Татьяны Москальковой.

«По информации, которую ей [Москальковой] передали, Олег активен, ходит смотреть телевизор, читает книги, пишет что-то время от времени», — написала Денисова. «Все, цитирую, удивляются, как он выдерживает, состояние его удовлетворительное», — добавила она.

На фотографиях указана дата съемки — 9 августа 2018 года.

Ранее в четверг Людмила Денисова обратилась к Татьяне Москальковой и попросила предоставить свежие фотографии Сенцова, которые могли бы подтвердить, что он «жив, не прикован к постели и может самостоятельно передвигаться».

На сайте российского уполномоченного по правам человека также сообщается, что омбудсмен также получила от Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) справку о состоянии здоровья Сенцова.

«В настоящее время состояний, угрожающих жизни, и медицинских показаний для принудительного кормления не имеется», — говорится в документе. Согласное справке, Сенцов получает «инфузионную терапию, включающую парентеральное питание, а также принимает питательную смесь Nutridrink (по десять мерных ложек пять раз в сутки)». Во ФСИН также сообщили российскому омбудсмену, что состояние режиссера нельзя назвать критичным. ​

Накануне, 8 августа, родственники режиссера назвали состояние его здоровья «катастрофически плохим». «Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение», — рассказала сестра Сенцова Наталья Каплан. По ее словам, Европейский суд по правам человека настаивает на переводе Сенцова в гражданскую больницу по месту прописки. Однако сам режиссер от этого отказался, так как не уверен, что переживет этот перевод.

Олег Сенцов объявил голодовку 14 мая 2018 года, он требует отпустить всех граждан Украины, которых, по его мнению, удерживают в России «по политическим мотивам». Сам режиссер в августе 2015 года был приговорен к 20 годам колонии строгого режима.

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: Олег Сенцов , Татьяна Москалькова , Людмила Денисова , голодовка
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