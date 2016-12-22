Госдеп призвал освободить «погибающего» в российской тюрьме Сенцова
Политика, 05:36
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Госдеп призвал освободить «погибающего» в российской тюрьме Сенцова
Официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт выступила с заявлением, в котором призвала власти России отпустить украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает в российской тюрьме на протяжении 100 дней.
«Мы встревожены перспективой того, что еще один невинный человек погибает в российской тюрьме», — заявила она.
По словам Нойерт, Вашингтон надеется на то, что российские власти отпустят Сенцова, дабы избежать трагедии, которая приведет к тому, что США призовут привлечь виновных к ответственности за возможную гибель режиссера.