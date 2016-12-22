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Сестра Сенцова сообщила о завещании режиссера на свое творчество
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Сестра Сенцова сообщила о завещании режиссера на свое творчество
Политика, 01:25
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Сестра Сенцова сообщила о завещании режиссера на свое творчество

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России на 20 лет колонии, написал завещание на свое творчество. Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на сообщение сестры Сенцова Натальи Каплан в Facebook.

По словам Каплан, у режиссера началась гипоксия, общее состояние здоровья также ухудшилось. «Туман в голове, все кружится, тело, голова и конечности немеют. Кровеносная система вообще не справляется с питанием кислородом организма», — цитирует Каплан слова Сенцова. В середине мая Сенцов объявил голодовку, потребовав освободить «всех украинских политзаключенных» на территории России.

В конце августа официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт призвала власти России освободить Сенцова, который «погибает в российской тюрьме». В середине августа Сенцов назвал свое состояние предкритическим.

Сенцов был задержан в Крыму в 2014 году по обвинению в создании террористического сообщества и подготовке двух терактов. Суд признал режиссера виновным и в августе 2015 года приговорил к 20 годам лишения свободы.

В середине июля 2015 года мать Сенцова обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Сенцов не может быть помилован, так как осужденный не подал личную просьбу об этом. «Я призываю вас не забывать, что речь идет об осужденном по статье «Терроризм» человеке, который готовил взрыв в Крыму. Что касается гуманитарных всех аспектов, то нужно следовать нормам российского законодательства», — подчеркнул Песков.

Теги: Олег Сенцов , режиссер , завещание
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