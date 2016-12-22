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Захарова назвала дезинформацией сообщения об обмене Сенцова на Бутину
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Захарова назвала дезинформацией сообщения об обмене Сенцова на Бутину
Политика, 12:19
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Захарова назвала дезинформацией сообщения об обмене Сенцова на Бутину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла информацию о возможном обмене украинского режиссера Олега Сенцова на арестованных в США россиян.

«Я хотела бы подчеркнуть, что мы с удивлением восприняли эти сообщения, и сказать, что такой договоренности не существует, это дезинформация», — заявила она на брифинге, трансляция которого велась на сайте министерства в Facebook.

В конце сентября «Новая газета» со ссылкой на источник, близкий к переговорам по обмену пленными между Россией и Украиной, написала, что главным условием возвращения Сенцова на Украину является выдача российских граждан в США, а именно Виктора Бута, Константина Ярошенко и Марии Бутиной. При этом отмечалось, что Москва готова обсуждать передачу напрямую с Вашингтоном, не включая в переговоры Киев.

Адвокат Сенцова заявил об ухудшении состояния режиссера
Общество

Тогда Захарова рассказала «Новой газете», что не в курсе подобной инициативы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не может подтвердить эту информацию и не знает, откуда она взялась.

В Госдепартаменте США заявили, что расценили бы попытку России использовать «незаконное задержание» Сенцова в переговорах как неуважение к правам человека, верховенству закона и суверенитету Украины.

В России украинского режиссера Олега Сенцова приговорили в августе 2015 года к 20 годам колонии строгого режима за подготовку теракта. В мае 2018 года он объявил голодовку, потребовав отпустить всех украинских политзаключенных в России. 2 октября адвокат режиссера Дмитрий Динзе рассказал РБК об ухудшении состояния его здоровья, проблемах с печенью и почками.

Виктор Бут приговорен к 25 годам тюрьмы в США за попытку продать оружие колумбийской террористической группировке FARC. Константина Ярошенко в США обвинили в контрабанде наркотиков и приговорили к 20 годам тюремного заключения. Марию Бутину задержали в США в июле. Ее обвиняют в работе в качестве иностранного агента без соответствующей лицензии.
 

Теги: Мария Захарова , Олег Сенцов , обмен
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