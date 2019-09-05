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Western Digital $70 (+16,36%) прогноз Wells Fargo Securities к 31.07.20 Купить
Procter & Gamble $134 (+9,29%) прогноз Barclays Capital к 31.07.20 Купить
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Правительство нашло деньги для закупки импортных лекарств для детей
После серии резонансных задержаний матерей, покупавших незарегистрированные препараты для детей, проблемой занялся кабмин. Пока производство нужных лекарств не организуют внутри страны, их будут массово закупать за границей
Фото: SeongJoon Cho / Bloomberg

Правительство выделит средства, чтобы закупить обезболивающие и противосудорожные препараты, не зарегистрированные в России, для больных детей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер Дмитрий Медведев.

Глава правительства признал, что ряд лекарств, необходимых для детей, которые страдают от хронических заболеваний с болевыми и судорожными симптомами, в России не производятся. При этом зарубежные производители не регистрируют их в России. «Сейчас решается задача: наладить до конца 2023 года выпуск всех необходимых форм в нашей стране, чтобы обеспечить детей нужными обезболивающими лекарствами. Пока она не решена, будет сделано следующее. Я подписал распоряжение правительства о выделении денег из резервного фонда на закупку нужных лекарств», — написал Медведев.

Уполномоченным на ввоз подобных препаратов будет Московский эндокринный завод. Он сможет «оперативно закупить и поставить в Россию такие препараты, как диазепам, фенобарбитал, мидазолам в десяти лекарственных формах, которые у нас не производятся, а также клобазам», написал премьер.

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Матери написали письмо Путину из-за уголовных дел о лекарствах для детей

Эти лекарства не зарегистрированы в России, что вынуждает семьи, где дети страдают подобными болезнями, закупать их за рубежом. В соответствии с законом приобретение эти препаратов может повлечь за собой уголовную ответственность. Посылки с лекарствами для детей стали поводом для нескольких громких задержаний, в том числе этим летом.

Упомянутый Медведевым диазепам в июле 2018 года стал поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Екатерины Конновой. У женщины оставалось несколько микроклизм с этим препаратом, который изначально предназначался для сына. Чтобы выручить деньги на лечение, Коннова попыталась их продать. При попытке продажи микроклизм с диазепамом женщина была задержана полицией, которая обвинила ее в сбыте психотропных веществ (ст. 228.1).

Эта история получила резонанс с подачи детского хосписа «Дом с маяком», на попечении которого был сын Конновой. Через несколько дней после появления публикаций о деле Конновой на ситуацию обратили внимание в Кремле: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал правоохранительные органы отказаться от «формального подхода». В тот же день дело закрыли, а в августе правительство объявило о планах заняться производством в России микроклизм с диазепамом: именно в такой форме лекарство удобно для применения детям.

Летом 2019 года посылки с не зарегистрированными в России препаратами вновь стали поводом для резонансных уголовных дел. В июле «Дом с маяком» сообщил об уголовном деле в отношении заказавшей лекарство Елены Бобковой. Ее задержали на почте после получения посылки и обвинили в контрабанде наркотиков. 16 августа история повторилась: на сей раз еще одну женщину задержали за покупку препарата «Фризиум», эффективных аналогов которого нет в России. У нее в квартире провели обыск, а таможенники возбудили уголовное дело.

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Таможня заявила об уголовном деле из-за присланных для ребенка лекарств

Прокуратура 19 августа признала незаконным возбуждение уголовного дела и отправила материалы на дополнительную проверку. Однако глава «Дома с маяком» Лида Мониава предупредила, что без «системного решения» правительства подобные уголовные дела будут возбуждаться вновь.

Матери детей-инвалидов 16 августа написали открытое письмо президенту Владимиру Путину с просьбой помочь решить проблему с не легализованными в России противоэпилептическими препаратами. Под обращением поставили подписи 82 женщины. Меньше чем через неделю стало известно, что во исполнение поручения правительства Московский эндокринный завод направил зарубежным производителям запрос на поставку в Россию не менее 10 тыс. упаковок психотропных препаратов, необходимых для лечения детей.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: лекарства, Дмитрий Медведев, обезболивающие
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