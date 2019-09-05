Правительство нашло деньги для закупки импортных лекарств для детей

После серии резонансных задержаний матерей, покупавших незарегистрированные препараты для детей, проблемой занялся кабмин. Пока производство нужных лекарств не организуют внутри страны, их будут массово закупать за границей

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Правительство выделит средства, чтобы закупить обезболивающие и противосудорожные препараты, не зарегистрированные в России, для больных детей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер Дмитрий Медведев.

Глава правительства признал, что ряд лекарств, необходимых для детей, которые страдают от хронических заболеваний с болевыми и судорожными симптомами, в России не производятся. При этом зарубежные производители не регистрируют их в России. «Сейчас решается задача: наладить до конца 2023 года выпуск всех необходимых форм в нашей стране, чтобы обеспечить детей нужными обезболивающими лекарствами. Пока она не решена, будет сделано следующее. Я подписал распоряжение правительства о выделении денег из резервного фонда на закупку нужных лекарств», — написал Медведев.

Уполномоченным на ввоз подобных препаратов будет Московский эндокринный завод. Он сможет «оперативно закупить и поставить в Россию такие препараты, как диазепам, фенобарбитал, мидазолам в десяти лекарственных формах, которые у нас не производятся, а также клобазам», написал премьер.

Эти лекарства не зарегистрированы в России, что вынуждает семьи, где дети страдают подобными болезнями, закупать их за рубежом. В соответствии с законом приобретение эти препаратов может повлечь за собой уголовную ответственность. Посылки с лекарствами для детей стали поводом для нескольких громких задержаний, в том числе этим летом.