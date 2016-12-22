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Кремль пообещал обратить внимание на дело против матери ребенка-инвалида
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Кремль пообещал обратить внимание на дело против матери ребенка-инвалида
Политика, 13:27
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Кремль пообещал обратить внимание на дело против матери ребенка-инвалида

В Кремле пообещали обратить внимание на историю с продажей психотропного препарата матерью ребенка-инвалида в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК. По его словам, женщина решила реализовать излишек лекарств и формально нарушила закон о реализации сильнодействующих препаратов.

«Очевидно, здесь не должно быть места формальному подходу», — заявил Песков. Он добавил: «Безусловно, мы обратим на это внимание».

«Очевидно, что здесь не идет речь о доступности лекарств», — указал пресс-секретарь, отвечая на вопрос о том, будут ли приняты меры по обеспечению родителей детей-инвалидов недоступными для них лекарствами, в частности от эпилепсии.

Детский хоспис «Дом с маяком» 4 июля сообщил, что мать неизлечимо больного ребенка Екатерина Коннова может попасть в тюрьму за попытку продать несколько оставшихся после курса лечения сына микроклизм с психотропным веществом диазепамом. При попытке продажи она была задержана полицией. Возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). В разговоре с РБК Коннова отметила, что продала препарат, после того как он перестал помогать ее сыну с ДЦП.

Мать неизлечимо больного ребенка задержали за сбыт психотропных веществ
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В Генпрокуратуре заявили, что возьмут на контроль расследование этого дела.

С просьбами проверить обоснованность возбуждения дела против матери ребенка-инвалида в прокуратуру обратились уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова и детский омбудсмен по Москве Евгений Бунимович.

Теги: Дмитрий Песков , Кремль
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