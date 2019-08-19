Прокуратура признала незаконным дело о покупке лекарств для ребенка

Мать ребенка подозревали в контрабанде наркотиков из-за лекарства от эпилепсии

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Московско-Курская транспортная прокуратура признала незаконным возбуждение уголовного дела в отношении женщины, которая получила лекарство «Фризиум» для сына, страдающего эпилепсией, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генеральной прокуратуры Александра Куренного.

«Постановление о возбуждении дела было необоснованным, поскольку в ходе доследственной проверки не было получено данных, образующих объективную сторону преступления по ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств), — заявил представитель ведомства.

Сейчас материалы уголовного дела отправили в московскую таможню на дополнительную процессуальную проверку.

16 августа директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава рассказала, что в одном из отделении «Почты России» сотрудниками таможни была задержана мать ребенка, страдающего эпилепсией. Причиной стало получение ею из-за рубежа иностранного препарата «Фризиум», не зарегистрированного в России. В течение нескольких часов ее допрашивали, в ее квартире провели обыск, а позже по факту возбудили уголовное дело. Женщина проходила по делу свидетелем, уточняли позднее таможенники.