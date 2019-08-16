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Глава фонда сообщила о новом деле из-за лекарств для больного ребенка
Женщину задержали в отделении почты, куда она пришла забирать заказанное по интернету лекарство, аналогов которого нет в России. Препарат предназначался для ее ребенка с эпилепсией
Фото: Денис Абрамов / ТАСС

В Москве в одном из отделений «Почты России» сотрудники таможенной службы задержали мать ребенка с эпилепсий, которая заказала по интернету незарегистрированный в России препарат «Фризиум». Об этом на своей странице в Facebook сообщила директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава. По ее словам, в отношении женщины возбуждено уголовное дело.

Мониева рассказала, что больному ребенку препарат «Фризиум» назначили врачи, в России препарат не зарегистрирован, его аналогов в стране нет. В итоге мать заказала лекарство по интернету. В выходные женщина пришла на почту за посылкой, но ей сказали, что склад закрыт и попросили прийти позднее.

«12 августа Лена [мать ребенка] пришла в московское отделение почты на Челобитьевском шоссе. Получила посылку с лекарством, расписалась в квитанции и взяла в руки коробку. В этот момент сзади к ней подошли два сотрудника с удостоверениями. Таможенная служба, отдел по борьбе с контрабандой наркотиков», — рассказала Мониава. По ее словам, женщину допросили, в общей сложности она провела в отделении почты пять часов, посылку конфисковали.

Кроме того, по словам главы фонда, в доме у женщины прошли обыски, изъят системный блок от компьютера. «Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков говорили маме, что должны ее арестовать и посадить в тюрьму, но войдут в положение и делать этого не будут. Сказали, еще несколько посылок с фризиумом пришло в Москву, и они про них в курсе», — добавила Мониава.

РБК направил запрос в пресс-службу Федеральной таможенной службы России.

Месяц назад при таких же обстоятельствах и тоже при получении на почте «Фризиума» для больного ребенка была задержана Елена Боголюбова, сообщала ранее Мониава. После проведенной проверки дело тогда возбуждать не стали. Еще один похожий случай произошел в прошлом году. Тогда была задержана Екатерина Коннова — мать неизлечимо больного ребенка — за то, что пыталась продать несколько оставшихся после курса лечения сына микроклизм с диазепамом. Женщине грозило от четырех до восьми лет лишения свободы. На дело обратили внимание в Кремле, заявив, что в данном случае «не должно быть места формальному подходу». Вскоре после «тщательного разбора ситуации» МВД закрыло дело

В июле после истории с задержанием Боголюбовой пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил обеспокоенность очередным случаем и пообещал связаться с Минздравом. Ведомство позднее дало разъяснения, что ввоз и вывоз ограниченного объема наркотических средств или психотропных веществ возможны при наличии медицинских документов, подтверждающих, что их выписали физическом лицу.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: лекарство, задержание, дети
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