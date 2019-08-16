Глава фонда сообщила о новом деле из-за лекарств для больного ребенка

Женщину задержали в отделении почты, куда она пришла забирать заказанное по интернету лекарство, аналогов которого нет в России. Препарат предназначался для ее ребенка с эпилепсией

Фото: Денис Абрамов / ТАСС

В Москве в одном из отделений «Почты России» сотрудники таможенной службы задержали мать ребенка с эпилепсий, которая заказала по интернету незарегистрированный в России препарат «Фризиум». Об этом на своей странице в Facebook сообщила директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава. По ее словам, в отношении женщины возбуждено уголовное дело.

Мониева рассказала, что больному ребенку препарат «Фризиум» назначили врачи, в России препарат не зарегистрирован, его аналогов в стране нет. В итоге мать заказала лекарство по интернету. В выходные женщина пришла на почту за посылкой, но ей сказали, что склад закрыт и попросили прийти позднее.

«12 августа Лена [мать ребенка] пришла в московское отделение почты на Челобитьевском шоссе. Получила посылку с лекарством, расписалась в квитанции и взяла в руки коробку. В этот момент сзади к ней подошли два сотрудника с удостоверениями. Таможенная служба, отдел по борьбе с контрабандой наркотиков», — рассказала Мониава. По ее словам, женщину допросили, в общей сложности она провела в отделении почты пять часов, посылку конфисковали.

Кроме того, по словам главы фонда, в доме у женщины прошли обыски, изъят системный блок от компьютера. «Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков говорили маме, что должны ее арестовать и посадить в тюрьму, но войдут в положение и делать этого не будут. Сказали, еще несколько посылок с фризиумом пришло в Москву, и они про них в курсе», — добавила Мониава.

РБК направил запрос в пресс-службу Федеральной таможенной службы России.