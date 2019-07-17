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Johnson & Johnson $157 (+18,27%) прогноз BMO Capital Markets к 16.04.20
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В Москве задержали женщину после покупки препарата для ребенка

Женщину, заказавшую за рубежом лекарство для ребенка, задержали в Москве по обвинению в контрабанде. Об этом РБК сообщили в пресс-службе благотворительного фонда «Дом с маяком».

«Вчера Елену Боголюбову задержали, потом поздно вечером отпустили. Сегодня она едет к дознавателю с оригиналами разных документов. Мы пока не видели никакого постановления о возбуждении уголовного дела. Пока непонятно, как будет развиваться ситуация», — сказали в пресс-службе фонда.

В фонде сообщили, что женщину задержали на почте, куда она пришла получить посылку с лекарством. «Елена пришла на почту, расписалась, получила посылку, к ней подошли два сотрудника полиции и сказали, что посылка арестована как контрабанда, а она задержана. Ее около 7 часов держали на почте в окружении сотрудников МВД и таможни и проводили допросы, собирали показания», — рассказали в фонде.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве на вопрос РБК о предполагаемом задержании женщины сказали, что сотрудники полиции не принимали участия в задержании. Однако информацию о задержании РБК подтвердила начальник отделения пресс-службы Центрального таможенного управления Екатерина Анчипорова. По ее словам, таблетки, которые купила Боголюбова, содержали запрещенное к обороту в России вещество клобазам.

«Нами были проведены оперативно-разыскные мероприятия и при контролируемой поставке в почтовом отделении была нами остановлена женщина, которая пояснила, что эти таблетки она заказывает для своего тяжело больного ребенка. В подтверждение ее слов мы попросили предоставить какие-то медицинские документы и, в частности, назначение таблеток от врачей. Ее доверенные лица привезли копии документов, но четких рецептов на назначение препарата не было, было заключение консилиума врачей о рекомендации применения препарата, который содержит в своем составе клобазам», — рассказала начальник отделения пресс-службы. Анчипорова добавила, что в Министерство здравоохранения направлено письмо с запросом «о правомерности рекомендации назначения ребенку таблеток, которые в составе содержат клобазам».

Уточняется, что женщину отпустили в связи с тем, что на ее попечении находится тяжелобольной ребенок. Все таблетки изъяли для дальнейшей проверки.

Сотрудница фонда «Дом с маяком» Лида Монилова в своем Facebook сообщала, что препарат от судорог, который купила Боголюбова, предназначался для ее сына, больного неизлечимым генетическим заболеванием.

Теги: заболевание, лекарства, Москва, новости РБК
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