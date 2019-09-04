Скворцова пообещала максимально быстро зарегистрировать «Фризиум»

Министерство здравоохранения России планирует максимально быстро зарегистрировать лекарственный препарат против эпилепсии «Фризиум». Об этом заявила глава ведомства на полях ВЭФ, передает ТАСС.

«Постараемся с помощью наших административных возможностей сопровождения все процессы провести очень организованно в максимально короткие сроки», — сказала министр.

По ее словам, 10 тыс. упаковок «Фризиума» уже куплены Московским эндокринным заводом. «Препараты, о которых мы говорили, уже закуплены. Мы на месте не стоим», — добавила она.

В конце августа Скворцова заявила, что потребность в данном препарате испытывают 3 тыс. детей, страдающих эпилепсией. «Мы сделаем все возможное, чтобы не пострадали дети и их мамы», — заверила министр (цитата по «Интерфакс»). Согласно результатам анализа Антиэпилептической лиги, «Фризиум» имеет преимущества перед другими лекарствами.