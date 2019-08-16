Общество , 16 авг, 23:40
0
Матери написали письмо Путину из-за уголовных дел о лекарствах для детей
Женщины попросили президента решить ситуацию с незарегистрированными в России препаратами против эпилепсии. За последнее время несколько матерей столкнулись с угрозой уголовного преследования из-за лекарств для детей
Матери детей-инвалидов написали письмо президенту Владимиру Путину с просьбой помочь решить проблему с нелегализованными в России противоэпилептическими препаратами. Открытое письмо, которое подписали 82 женщины из разных регионов страны, опубликовала в Facebook глава фонда «Вера» Нюта Федермессер.
«Просим вас разорвать этот замкнутый круг и найти конструктивное решение применения нелегализованных в России противоэпилептических препаратов», — говорится в письме. Там также указывается, что их «успешно и законно» используют врачи во всем мире.
Материал дополняется.
Подпишитесь на рассылку РБК. Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.