Матери написали письмо Путину из-за уголовных дел о лекарствах для детей

Матери написали письмо Путину из-за уголовных дел о лекарствах для детей

Женщины попросили президента решить ситуацию с незарегистрированными в России препаратами против эпилепсии. За последнее время несколько матерей столкнулись с угрозой уголовного преследования из-за лекарств для детей

Матери детей-инвалидов написали письмо президенту Владимиру Путину с просьбой помочь решить проблему с нелегализованными в России противоэпилептическими препаратами. Открытое письмо, которое подписали 82 женщины из разных регионов страны, опубликовала в Facebook глава фонда «Вера» Нюта Федермессер.

«Просим вас разорвать этот замкнутый круг и найти конструктивное решение применения нелегализованных в России противоэпилептических препаратов», — говорится в письме. Там также указывается, что их «успешно и законно» используют врачи во всем мире.

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