Таможня заявила об уголовном деле из-за присланных для ребенка лекарств

Таможенники возбудили уголовное дело после того, как была задержана женщина, получившая посылку с лекарством для своего ребенка, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы, поступившем в РБК. Однако сама мать ребенка пока проходит по делу в статусе свидетеля.

«Сотрудники Центрального таможенного управления задержали жительницу столицы в одном из отделений «Почты России» в Москве в момент получения таблеток с незарегистрированным в России противосудорожным транквилизатором «Фризиум», — сообщили таможенники. Это средство, подчеркнули в таможне, не внесено в госреестр лекарственных средств и входит в список психотропных веществ. При этом рецепта у женщины не было.

«Сотрудники таможенных органов, действуя строго в рамках закона, возбудили уголовное дело по факту ввоза психотропных веществ по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ (котрабанда наркотиков. — РБК). Жительница Москвы в настоящее время проходит свидетелем по данному уголовному делу», — говорится в сообщении.

«Уголовное дело открыто по факту, а не в отношении мамы. В каком статусе она будет проходить по нему, пока не известно. Сейчас Лена дома, дело сегодня должны передать следователям, мы ждем новостей по этому поводу. Я пока не могу вам сказать фамилию девушки, она пока избегает публичности, но все должно измениться, мы объясняем ей, что надо пообщаться с журналистами, но после бессонной ночи она просто не готова к этому», — заявила РБК директор фонда «Дом с маяком», оказывающего помощь детям, Лида Мониава.