В Россию ввезут 10 тыс. упаковок иностранных лекарств для детей

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,74 -0,83 EUR Бирж. 72,97 -0,90 Brent 60,75 +2,15% USD Нал. 66,49 65,12 EUR Нал. 73,74 72,45 USD ЦБ 66,26 -0,52 EUR ЦБ 73,50 -0,48 EUR/USD 1,1101 +0,0003 BTC/USD Бирж. 10 108,00 -664,00 IMOEX 2 673,75 +0,03% RTSI 1 280,19 +1,23% DJIA 26 227,55 +1,02% Nasdaq 8 023,56 +0,94%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Tesla $140 (-36,65%) прогноз Cowen к 28.05.20
QUALCOMM $96 (+25,39%) прогноз Stifel к 01.05.20
Allergan $190 (+18,06%) прогноз Guggenheim Partners к 11.03.20
Детский мир ₽110 (+25,17%) прогноз Открытие Брокер к 20.08.20
Доллар/Рубль ₽70 (+5,16%) прогноз FxPro к 10.09.19
Tesla $140 (-36,65%) прогноз Cowen к 28.05.20
QUALCOMM $96 (+25,39%) прогноз Stifel к 01.05.20
Allergan $190 (+18,06%) прогноз Guggenheim Partners к 11.03.20
Детский мир ₽110 (+25,17%) прогноз Открытие Брокер к 20.08.20
Доллар/Рубль ₽70 (+5,16%) прогноз FxPro к 10.09.19
Лента новостей
Курс доллара на 22 августа
USD ЦБ: 66,26 (-0,52) Quote, 13:25
Курс евро на 22 августа
EUR ЦБ: 73,5 (-0,48) Quote, 13:25
Заблокированный в шахте рабочий в Свердловской области погиб Общество, 19:37 В Россию ввезут 10 тыс. упаковок иностранных лекарств для детей Общество, 19:28 Путин заявил о разочаровании ракетными испытаниями США Политика, 19:23 Врачи сообщили о «запредельной коме» у пострадавшей в Турции девочки Общество, 19:17 Для частых поездок: ноутбук со стальными нервами РБК и ASUS, 19:08 «Динамо» начал переговоры с хоккеистом «Вашингтона» и сборной Чехии Спорт, 19:03 СПЧ весной предупредил власти Иркутской области о будущих пожарах Политика, 19:01 В Вологодской области при падении вертолета в реку погиб пилот Общество, 18:54 Путин ответил на вопрос о его статусе после 2024 года Политика, 18:50 В подмосковной Коломне из-за нераскрывшегося парашюта разбился мужчина Общество, 18:50 Путин сравнил масштаб митингов в Москве и в Европе Политика, 18:49 Федун назвал принципиальным попадание «Спартака» в групповой турнир ЛЕ Спорт, 18:48 «Матч ТВ» покажет прямую трансляцию матча «Спартака» в Лиге Европы Спорт, 18:46 КДК РФС дисквалифицировал оскорбившего судью тренера «Зенита» Семака Спорт, 18:44
Общество ,  
0 
В Россию ввезут 10 тыс. упаковок иностранных лекарств для детей
В Россию ввезут препараты, которые не производятся в стране в необходимых детям формах либо не выпускаются вовсе. Ранее против родителей, купивших такие препараты за границей, в России возбуждали уголовные дела

Во исполнение поручения правительства Московский эндокринный завод направил зарубежным производителям запрос на поставку в Россию не менее 10 тыс. упаковок психотропных препаратов, необходимых для лечения детей. Об этом сообщили РБК в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.

По словам собеседника РБК, в целом производство психотропных лекарственных препаратов в России налажено, однако в некоторых лекарственных формах, применяемых в основном для лечения детей (свечи, сиропы, специальные растворы), такие препараты в стране пока не производятся, а зарубежные производители не регистрируют их в России.

Для скорейшего обеспечения детей психотропными лекарственными препаратами, незарегистрированными на территории России, правительство поручило:

  • Минздраву — сформировать потребность по психотропным препаратам;
  • Минпромторгу — направить на основе сформированной потребности запрос зарубежным производителям о возможности поставки 4 психотропных препаратов (диазепам, фенобарбитал, медозалам, в формах, которые не производятся в России), а также лекарственного препарата (клобазам), который в России не производится и не зарегистрирован.

Ввезти лекарственные препараты для обеспечения нуждающихся детей предполагается в конце октября. Разработанные поправки в закон «Об обращении лекарственных средств» предусматривают порядок учета таких препаратов и их дальнейшее использование, в том числе возможность для врачей, не боясь ответственности, назначать такие незарегистрированные препараты больным, так как отсутствие препаратов в клинических протоколах и Госреестре лекарственных средств не дает возможность врачам их рецептурно выписывать.

В июле стало известно о возбуждении уголовного дела против матери ребенка-инвалида Екатерины Конновой, пытавшейся продать оставшиеся у нее клизмы с диазепамом. При попытке продажи микроклизм с диазепамом Коннова была задержана полицией, ей грозило до восьми лет лишения свободы, однако после того, как история получила широкую огласку, МВД закрыло дело.

В середине августа в одном из отделений «Почты России» сотрудники таможенной службы задержали мать ребенка, страдающего эпилепсией, которая заказала по интернету незарегистрированный в России препарат «Фризиум», который содержит запрещенный к обороту в России клобазам. Как сообщила директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава, незарегистрированный препарат «Фризиум» больному ребенку назначили врачи, его аналогов в стране нет.

Прокуратура 19 августа признала незаконным возбуждение уголовного дела и отправила материалы на дополнительную проверку. Однако Мониава предупредила, что без «системного решения» правительства подобные уголовные дела будут возбуждаться вновь.

Авторы: Юлия Старостина, Евгений Калюков
Теги: лекарства
Материалы по теме
Матери написали письмо Путину из-за уголовных дел о лекарствах для детей
Общество
Таможня заявила об уголовном деле из-за присланных для ребенка лекарств
Общество
Омбудсмен попросил прекратить дело из-за покупки лекарства ребенку
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter