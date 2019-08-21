В Россию ввезут 10 тыс. упаковок иностранных лекарств для детей

В Россию ввезут препараты, которые не производятся в стране в необходимых детям формах либо не выпускаются вовсе. Ранее против родителей, купивших такие препараты за границей, в России возбуждали уголовные дела

Во исполнение поручения правительства Московский эндокринный завод направил зарубежным производителям запрос на поставку в Россию не менее 10 тыс. упаковок психотропных препаратов, необходимых для лечения детей. Об этом сообщили РБК в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.

По словам собеседника РБК, в целом производство психотропных лекарственных препаратов в России налажено, однако в некоторых лекарственных формах, применяемых в основном для лечения детей (свечи, сиропы, специальные растворы), такие препараты в стране пока не производятся, а зарубежные производители не регистрируют их в России.

Для скорейшего обеспечения детей психотропными лекарственными препаратами, незарегистрированными на территории России, правительство поручило:

Минздраву — сформировать потребность по психотропным препаратам;

Минпромторгу — направить на основе сформированной потребности запрос зарубежным производителям о возможности поставки 4 психотропных препаратов (диазепам, фенобарбитал, медозалам, в формах, которые не производятся в России), а также лекарственного препарата (клобазам), который в России не производится и не зарегистрирован.

Ввезти лекарственные препараты для обеспечения нуждающихся детей предполагается в конце октября. Разработанные поправки в закон «Об обращении лекарственных средств» предусматривают порядок учета таких препаратов и их дальнейшее использование, в том числе возможность для врачей, не боясь ответственности, назначать такие незарегистрированные препараты больным, так как отсутствие препаратов в клинических протоколах и Госреестре лекарственных средств не дает возможность врачам их рецептурно выписывать.