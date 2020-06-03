Глава МЧС вылетит в Норильск после аварии с разливом топлива на ТЭЦ-3

Евгений Зиничев (Фото: Global Look Press)

Глава МЧС России Евгений Зиничев отправится в район ЧС в Норильске, чтобы лично проконтролировать ситуацию с ликвидацией последствий разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу ведомства.

«Я лично прибуду в регион для принятия управленческих решений по сложившейся ситуации», — цитирует агентство Зиничева

Как уточнили в МЧС, в настоящее время в районе ЧС работает оперативная группа ведомства. Ее специалисты оснащены беспилотниками для мониторинга ситуации. В общей сложности к ликвидации последствий привлекли 190 человек и 35 единиц техники.

4 июня на место ЧС также доставят 100 человек Сибирского спасательного центра МЧС.

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