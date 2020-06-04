В «Норникеле» назвали возможную причину аварии на ТЭЦ-3

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Причиной аварии на ТЭЦ-3 в Норильске могла стать потеря прочности грунта. Об этом заявил операционный директор компании «Норникель» Сергей Дяченко в эфире телеканала «Россия 24».

«Произошло одновременное проседание грунта и повреждение части опор, на которых базировалась платформа, на которой как раз стояла эта емкость», — отметил он.

По словам Дяченко, конструкция существует 35 лет и регулярно проходит экспертизу промышленной безопасности. Последняя экспертиза проводилась в 2018 году — отклонений выявлено не было.

В компании, основываясь на характере разрушения опор и трещины в бетоне, предположили, что на аварию повлияла потеря прочности грунта.