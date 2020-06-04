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Авария с топливом в Норильске ,  
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В «Норникеле» назвали возможную причину аварии на ТЭЦ-3

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Фото: morspas.com
Фото: morspas.com

Причиной аварии на ТЭЦ-3 в Норильске могла стать потеря прочности грунта. Об этом заявил операционный директор компании «Норникель» Сергей Дяченко в эфире телеканала «Россия 24».

«Произошло одновременное проседание грунта и повреждение части опор, на которых базировалась платформа, на которой как раз стояла эта емкость», — отметил он.

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По словам Дяченко, конструкция существует 35 лет и регулярно проходит экспертизу промышленной безопасности. Последняя экспертиза проводилась в 2018 году — отклонений выявлено не было.

В компании, основываясь на характере разрушения опор и трещины в бетоне, предположили, что на аварию повлияла потеря прочности грунта.

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Фото: пресс-служба «Норникеля» / РИА Новости

Авария на ТЭЦ-3 произошла 29 мая. Хранилище дизельного топлива разгерметизировалось, из него вылилось около 21 тыс. т топлива, загрязнены оказались реки Амбарная и Далдыкан, а также их притоки.

ТЭЦ-3 принадлежит Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) — «дочке» «Норникеля».

«Норникель» и власти Красноярского края полагают, что авария произошла из-за таяния мерзлого грунта в результате аномально теплых температур. В то же время краевые власти и глава МЧС Евгений Зиничев обвинили «Норникель» в замалчивании информации о происшествии в течение двух дней.

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СК завел четыре уголовных дела: по ч. 1 ст. 293 УК России («Халатность»), ст. 254 УК России («Порча земли»), ст. 246 УК России («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ») и ст. 250 УК России («Загрязнение вод»). Одно из дел возбуждено из-за скорости информирования о ЧС.

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