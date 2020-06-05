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Авария с топливом в Норильске ,  
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Разлившееся в Норильске топливо предложили вывозить на санях

В качестве возможных вариантов вывоза собранного с поверхности водоемов топлива в «Норникеле» рассматривают строительство временного трубопровода или вывоз емкостей с топливом на санях, после того как наступят морозы
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Фото: Морская спасательная служба
Фото: Морская спасательная служба

Разлившееся в окрестностях Норильска дизельное топливо планируют собирать с поверхности реки Амбарная и закачивать в емкости по 250 т, а затем вывозить с места аварии. Об этом рассказал РБК первый вице-президент — операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко.

В качестве одного из возможных способов транспортировки водно-топливной смеси рассматривается строительство временного трубопровода, однако целесообразность этого варианта пока изучается.

«Дальше у нас была возможность посмотреть до сентября месяца. В сентябре обычно здесь все подмерзает, сентябрь—октябрь, и дальше эти емкости на санях можно будет перевезти ближе к железной дороге», — пояснил Дяченко. В общей сложности к месту разлива планируется привезти герметично закрывающиеся и всепогодные емкости общей вместимостью 16 тыс. т.

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В будущем собранную смесь планируется пропустить через сепаратор, отделив воду от солярки.

«И дизельное топливо, которое получится в результате, — это нормальный вид питания для наших станций как альтернативный вид топлива. Таким образом, будем использовать его на нормальные цели, на обогрев уже в таких стандартных условиях использования», — поделился планами топ-менеджер «Норникеля».

Дяченко отметил также, что специалисты компании, которые занимаются ликвидацией последствий аварии, считают вполне возможным закончить сбор вытекшего в реку топлива за 14 дней. Он также выразил уверенность, что в Карское море через озеро Пясино, куда впадает Амбарная, и реку Пясина топливо попасть не сможет благодаря своевременно выставленным боновым заграждениям.

«В настоящее время у нас семь рядов этих бонов по течению реки. Дальше будем выставлять боны и секционировать реку, с тем чтобы не зависеть от ветра, и в каждой секции будем удалять пролив. В секции, которая отрабатывалась первая, достаточно удачно отработали: все, что накопилось здесь, собрали успешно, берега чистые. Теперь предстоит такая же нам процедура по всем остальным секторам», — пояснил Дяченко.

Последствия разлива топлива в Норильске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Разлив из емкости с горючим на ТЭЦ-3 (принадлежит Норильско-Таймырской энергетической компании, НТЭК, «дочке» «Норникеля») произошел 29 мая. В результате около 21 тыс. т дизельного топлива оказалось в реках Далдыкан и Амбарная. 1 июня в Таймырском Долгано-Ненецком районе и городе Норильск был введен режим ЧС, а 3 июня Генеральная прокуратура возбудила три уголовных дела — по ч. 1 ст. 254 УК России (порча земли), ст. 246 (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ст. 250 (загрязнение вод).

На следующий день четвертое уголовное дело возбудили по статье о халатности из-за подозрений в несвоевременном информировании о чрезвычайной ситуации.

На совещании с участием президента России Владимира Путина глава Минприроды Дмитрий Кобылкин выразил сомнение, что последствия разлива более 20 тыс. т нефтепродуктов удастся устранить без привлечения сил МЧС, а возможно, и военных. Особую проблему, по его словам, представляет предложенный властями Красноярского края способ утилизации собранного топлива путем сжигания.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Норильск, чрезвычайная ситуация, «Норникель»
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