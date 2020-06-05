Разлившееся в Норильске топливо предложили вывозить на санях

В качестве возможных вариантов вывоза собранного с поверхности водоемов топлива в «Норникеле» рассматривают строительство временного трубопровода или вывоз емкостей с топливом на санях, после того как наступят морозы

Фото: Морская спасательная служба

Разлившееся в окрестностях Норильска дизельное топливо планируют собирать с поверхности реки Амбарная и закачивать в емкости по 250 т, а затем вывозить с места аварии. Об этом рассказал РБК первый вице-президент — операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко.

В качестве одного из возможных способов транспортировки водно-топливной смеси рассматривается строительство временного трубопровода, однако целесообразность этого варианта пока изучается.

«Дальше у нас была возможность посмотреть до сентября месяца. В сентябре обычно здесь все подмерзает, сентябрь—октябрь, и дальше эти емкости на санях можно будет перевезти ближе к железной дороге», — пояснил Дяченко. В общей сложности к месту разлива планируется привезти герметично закрывающиеся и всепогодные емкости общей вместимостью 16 тыс. т.

В будущем собранную смесь планируется пропустить через сепаратор, отделив воду от солярки.