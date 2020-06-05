Разлившееся в Норильске топливо предложили вывозить на санях

«И дизельное топливо, которое получится в результате, — это нормальный вид питания для наших станций как альтернативный вид топлива. Таким образом, будем использовать его на нормальные цели, на обогрев уже в таких стандартных условиях использования», — поделился планами топ-менеджер «Норникеля».
Дяченко отметил также, что специалисты компании, которые занимаются ликвидацией последствий аварии, считают вполне возможным закончить сбор вытекшего в реку топлива за 14 дней. Он также выразил уверенность, что в Карское море через озеро Пясино, куда впадает Амбарная, и реку Пясина топливо попасть не сможет благодаря своевременно выставленным боновым заграждениям.
«В настоящее время у нас семь рядов этих бонов по течению реки. Дальше будем выставлять боны и секционировать реку, с тем чтобы не зависеть от ветра, и в каждой секции будем удалять пролив. В секции, которая отрабатывалась первая, достаточно удачно отработали: все, что накопилось здесь, собрали успешно, берега чистые. Теперь предстоит такая же нам процедура по всем остальным секторам», — пояснил Дяченко.
Разлив из емкости с горючим на ТЭЦ-3 (принадлежит Норильско-Таймырской энергетической компании, НТЭК, «дочке» «Норникеля») произошел 29 мая. В результате около 21 тыс. т дизельного топлива оказалось в реках Далдыкан и Амбарная. 1 июня в Таймырском Долгано-Ненецком районе и городе Норильск был введен режим ЧС, а 3 июня Генеральная прокуратура возбудила три уголовных дела — по ч. 1 ст. 254 УК России (порча земли), ст. 246 (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ст. 250 (загрязнение вод).
На следующий день четвертое уголовное дело возбудили по статье о халатности из-за подозрений в несвоевременном информировании о чрезвычайной ситуации.
На совещании с участием президента России Владимира Путина глава Минприроды Дмитрий Кобылкин выразил сомнение, что последствия разлива более 20 тыс. т нефтепродуктов удастся устранить без привлечения сил МЧС, а возможно, и военных. Особую проблему, по его словам, представляет предложенный властями Красноярского края способ утилизации собранного топлива путем сжигания.