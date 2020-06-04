Greenpeace подсчитал экологический ущерб от разлива топлива в Норильске

Российское отделение Greenpeace подсчитало экологический ущерб от разлива топлива в Норильске. Он может составить более 6 млрд руб, сообщается на сайте организации.

По словам проектного директора российского Greenpeace Владимира Чупрова, такая сумма получается при использовании методики Минприроды по оценке экологического вреда водным объектам. Он отметил, что при этом не учитываются повышающие коэффициенты.

«С помощью установленных боновых заграждений удастся собрать только незначительную часть загрязнения, поэтому можно утверждать, что почти все дизельное топливо останется в окружающей среде», — сказал Чупров.

Greenpeace также обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину и попросил поручить Росприроднадзору и Ростехнадзору провести внеплановую проверку законодательства на всех объектах в Арктике, которые содержат значительное количество нефти или нефтепродуктов. Соответствующий документ есть у РБК.