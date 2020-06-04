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Greenpeace подсчитал экологический ущерб от разлива топлива в Норильске

Российское отделение Greenpeace подсчитало экологический ущерб от разлива топлива в Норильске. Он может составить более 6 млрд руб, сообщается на сайте организации.

По словам проектного директора российского Greenpeace Владимира Чупрова, такая сумма получается при использовании методики Минприроды по оценке экологического вреда водным объектам. Он отметил, что при этом не учитываются повышающие коэффициенты.

«С помощью установленных боновых заграждений удастся собрать только незначительную часть загрязнения, поэтому можно утверждать, что почти все дизельное топливо останется в окружающей среде», — сказал Чупров.

ЧС с разливом дизеля в Норильске. Что важно знать
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Фото: пресс-служба «Норникеля» / РИА Новости

Greenpeace также обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину и попросил поручить Росприроднадзору и Ростехнадзору провести внеплановую проверку законодательства на всех объектах в Арктике, которые содержат значительное количество нефти или нефтепродуктов. Соответствующий документ есть у РБК.

В организации отметили, что необходимо предотвратить возможный разлив топлива в Арктике, аналогичный случившемуся в Норильске. В Greenpeace заявили, что авария не должна была произойти, если бы соблюдались все природоохранные требования, а также нормы технической безопасности.

Последствия разлива топлива в Норильске. Фоторепортаж
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В организации также попросили Мишустина обеспечить и взять под контроль проведение расчетов вреда аварии в Норильске, а также взыскания компенсации.

Российское отделение Greenpeace также предложило председателю Госдумы Вячеславу Володину внести изменения в действующие федеральные законы. В организации попросили отменить необходимость согласования органами государственного надзора проведения внеочередных проверок в сфере охраны окружающей среды с прокуратурой.

Помимо этого в Greenpeace предложили ввести обязанность для органов государственного надзора проводить проверки при получении информации о возможных угрозах населению и окружающей среде, а также ответственность сотрудников подобных органов при отказе от проведения проверок.

Разлив топлива на ТЭЦ-3 в Норильске произошел 29 мая. Резервуар из-за внезапного проседания опор получил повреждения, отмечали в
Норильско-Таймырской энергетической компании, «дочки» «Норникеля». В результате выплеснулось около 21 тыс. тонн дизельного топлива, которое оказалось в реках Амбарная и Далдыкан. Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК России (порча земли), ст. 246 (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ст. 250 (загрязнение вод).

Теги: Greenpeace, правительство, Норильск, разлив топлива
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