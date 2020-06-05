Прохоров заступился за Потанина после аварии на ТЭЦ в Норильске

Бывший совладелец «Норникеля» Михаил Прохоров выразил уверенность в том, что нынешний глава компании Владимир Потанин сможет оперативно разрешить сложившуюся ситуацию и «не допустить повторения подобных сценариев в будущем»

Михаил Прохоров (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Общественное возмущение, поводом для которого стал масштабный разлив дизтоплива на подконтрольной «Норильскому никелю» ТЭЦ в Норильске, не должен привести «к формированию поспешных выводов и принятию необоснованных действий». Об этом заявил бывший совладелец «Норникеля» Михаил Прохоров, слова которого передал РБК представитель бизнесмена.

Он выразил уверенность в том, что его бывший партнер Владимир Потанин «найдет правильные решения, чтобы оперативно разрешить эту ситуацию и не допустить повторения подобных сценариев в будущем».

«Процессы, которые мы наблюдаем сейчас вокруг Норильска, настораживают. Огульные призывы к национализации крупнейшего частного предприятия, втаптывание репутации бизнесмена в грязь, а также публичные призывы некоторых представителей власти использовать следственные органы для смены собственников и менеджмента компании формируют опасный прецедент», — заявил Прохоров.

Прохоров, который в 2001-2007 годах был генеральным директором и председателем правления ГМК «Норильский никель», считает, что компания и сейчас является одной из лучших в сфере экологической политики не только на российском, но и на международном рынке. А Потанина он называет эффективным антикризисным менеджером.