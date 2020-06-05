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Авария с топливом в Норильске ,  
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Прохоров заступился за Потанина после аварии на ТЭЦ в Норильске

Бывший совладелец «Норникеля» Михаил Прохоров выразил уверенность в том, что нынешний глава компании Владимир Потанин сможет оперативно разрешить сложившуюся ситуацию и «не допустить повторения подобных сценариев в будущем»
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Михаил Прохоров
Михаил Прохоров (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Общественное возмущение, поводом для которого стал масштабный разлив дизтоплива на подконтрольной «Норильскому никелю» ТЭЦ в Норильске, не должен привести «к формированию поспешных выводов и принятию необоснованных действий». Об этом заявил бывший совладелец «Норникеля» Михаил Прохоров, слова которого передал РБК представитель бизнесмена.

Он выразил уверенность в том, что его бывший партнер Владимир Потанин «найдет правильные решения, чтобы оперативно разрешить эту ситуацию и не допустить повторения подобных сценариев в будущем».

«Процессы, которые мы наблюдаем сейчас вокруг Норильска, настораживают. Огульные призывы к национализации крупнейшего частного предприятия, втаптывание репутации бизнесмена в грязь, а также публичные призывы некоторых представителей власти использовать следственные органы для смены собственников и менеджмента компании формируют опасный прецедент», — заявил Прохоров.

ЧС с разливом дизеля в Норильске. Что важно знать
Бизнес
Фото: пресс-служба «Норникеля» / РИА Новости

Прохоров, который в 2001-2007 годах был генеральным директором и председателем правления ГМК «Норильский никель», считает, что компания и сейчас является одной из лучших в сфере экологической политики не только на российском, но и на международном рынке. А Потанина он называет эффективным антикризисным менеджером.

Призывы к национализации «Норникеля», по словам Прохорова, создают угрозу для всего частного бизнеса в России — от маленьких ресторанов до промышленных гигантов.

«Это угроза всей экономике страны, которая благодаря частному бизнесу и предпринимательской инициативе сделала за последние 20 лет мощный скачок. Я бы предложил не забывать, что в значительной мере именно этим людям уже в ближайшие месяцы предстоит реализовывать амбициозный национальный план восстановления экономики», — добавил Прохоров.

Разлив дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) — «дочке» «Норникеля») в произошел 29 мая. В результате около 21 тыс. т дизельного топлива оказалось в реках Далдыкан и Амбарная. Через несколько дней, 1 июня, в Таймырском Долгано-Ненецком районе и городе Норильск был введен режим ЧС, а 3 июня Генеральная прокуратура возбудила три уголовных дела по ч. 1 ст. 254 УК России (порча земли), ст. 246 (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ст. 250 (загрязнение вод).

Последствия разлива топлива в Норильске. Фоторепортаж
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На следующий день четвертое уголовное дело возбудили по статье о халатности, из-за подозрений в несвоевременном информировании о чрезвычайной ситуации.

Операционный директор компании «Норникель» Сергей Дяченко назвал возможной причиной аварии на ТЭЦ-3 потерю прочности грунта. Топ-менеджер рассказал, что конструкция простояла 35 лет и регулярно проходила экспертизу, при этом в последний раз проверка проводилась в 2018 году — отклонений выявлено не было.

Восстановление экологической ситуации в районе, где произошел разлив нефтепродуктов, займет не меньше десяти лет, заявила заместитель министра природных ресурсов и экологии Елена Панова. Greenpeace оценивает ущерб от аварии в 10,2 млрд руб.

Путин решил объявить федеральную ЧС из-за разлива топлива в Норильске
Общество
Фото: Денис Кожевников / ТАСС

3 июня президент России Владимир Путин поддержал предложение главы МЧС России Евгения Зиничева о введении в районе аварии режима чрезвычайной ситуации федерального характера.

Авторы: Светлана Бурмистрова, Евгений Калюков
Теги: «Норильский никель», Михаил Прохоров, Владимир Потанин
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