МЧС сообщило о локализации разлива топлива в Норильске
Разлив нефтепродуктов в Норильске локализован, сообщили в МЧС.
«На данный момент проведена локализация места разлива дизельного топлива и собрано более 200 т горюче-смазочных материалов», — говорится в сообщении ведомства.
Расчисткой грунта и воды занимаются 100 спасателей, в скором времени их число планируется увеличить до 500. На место разлива топлива прибыл и глава МЧС Евгений Зиничев.
Разлив нефтепродуктов на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании, «дочки» «Норникеля», произошел 29 мая. Из расположенного на территории хранилища вылилось около 21 тыс. т дизельного топлива. Из них, по данным Росприроднадзора, 6 тыс. т попало в грунт, остальная часть утекла в воду — в реки Далдыкан, Амбарная и их притоки.