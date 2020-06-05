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Авария с топливом в Норильске ,  
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МЧС сообщило о локализации разлива топлива в Норильске

На месте аварии спасатели собрали более 200 т нефтепродуктов
Норникель GMKN ₽20 354 +1,77% Купить
Фото: пресс-служба Морспасслужбы / ТАСС
Фото: пресс-служба Морспасслужбы / ТАСС

Разлив нефтепродуктов в Норильске локализован, сообщили в МЧС.

«На данный момент проведена локализация места разлива дизельного топлива и собрано более 200 т горюче-смазочных материалов», — говорится в сообщении ведомства.

Расчисткой грунта и воды занимаются 100 спасателей, в скором времени их число планируется увеличить до 500. На место разлива топлива прибыл и глава МЧС Евгений Зиничев.

Разлив нефтепродуктов на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании, «дочки» «Норникеля», произошел 29 мая. Из расположенного на территории хранилища вылилось около 21 тыс. т дизельного топлива. Из них, по данным Росприроднадзора, 6 тыс. т попало в грунт, остальная часть утекла в воду — в реки Далдыкан, Амбарная и их притоки.

Последствия разлива топлива в Норильске. Фоторепортаж
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К аварии, по данным «Норникеля», могло привести таяние мерзлого грунта из-за аномально теплой погоды. По словам операционного директора компании Сергея Дяченко, из-за просадки грунта была повреждена часть опор, на которых стояла платформа с резервуаром.

Региональные власти и Зиничев обвинили «Норникель» в замалчивании информации о происшествии в течение двух дней.

По оценке Greenpeace, ущерб от разлива топлива составит более 10 млрд руб. На восстановление же экологии в Норильске уйдет как минимум десять лет, спрогнозировали в Минприроды. В то же время ситуация осложняется тем, что на загрязненной территории площадью 180 тыс. кв. км нет дорог и резервуаров, необходимых для сбора разлитого топлива, добавили в ведомстве.

Ростехнадзор предупреждал «Норникель» о проблемах с хранением топлива
Бизнес
Фото: СК РФ / РИА Новости

3 июня президент России Владимир Путин поддержал предложение Зиничева о введении в районе аварии режима чрезвычайной ситуации федерального характера. По факту случившегося было заведено несколько уголовных дел о порче земли и загрязнении вод, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ, а также о халатности из-за подозрений в несвоевременном информировании о ЧС. В рамках дела в Норильске задержали начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Вячеслава Старостина. Он пробудет под арестом до 31 июля.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Норильск, разлив топлива
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