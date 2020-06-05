МЧС сообщило о локализации разлива топлива в Норильске

К аварии, по данным «Норникеля», могло привести таяние мерзлого грунта из-за аномально теплой погоды. По словам операционного директора компании Сергея Дяченко, из-за просадки грунта была повреждена часть опор, на которых стояла платформа с резервуаром.

Региональные власти и Зиничев обвинили «Норникель» в замалчивании информации о происшествии в течение двух дней.

По оценке Greenpeace, ущерб от разлива топлива составит более 10 млрд руб. На восстановление же экологии в Норильске уйдет как минимум десять лет, спрогнозировали в Минприроды. В то же время ситуация осложняется тем, что на загрязненной территории площадью 180 тыс. кв. км нет дорог и резервуаров, необходимых для сбора разлитого топлива, добавили в ведомстве.

3 июня президент России Владимир Путин поддержал предложение Зиничева о введении в районе аварии режима чрезвычайной ситуации федерального характера. По факту случившегося было заведено несколько уголовных дел о порче земли и загрязнении вод, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ, а также о халатности из-за подозрений в несвоевременном информировании о ЧС. В рамках дела в Норильске задержали начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Вячеслава Старостина. Он пробудет под арестом до 31 июля.