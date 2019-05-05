Стала известна возможная причина возгорания лайнера в Шереметьево

Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево трижды ударился о взлетно-посадочную полосу и сломал заднюю стойку шасси, что и привело к возгоранию, утверждает источник. Жертвами происшествия стали 13 человек

Фото: Новости Москвы и МО / Vk.com

Возгорание на пассажирском самолете Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту Шереметьево произошло после того, как задняя стойка шасси воздушного судна была разрушена после удара о землю, сообщил РБК источник в авиаотрасли.

По его словам, лайнер трижды столкнулся с взлетно-посадочной полосой, что и привело к повреждению и разрушению шасси.

Версию о том, что возгорание началось после столкновения с землей подтвердил и источник «РИА Новости». «Самолет загорелся при посадке, после удара о землю», — сказал собеседник агентства. Огонь уничтожил половину самолета, сейчас пламя уже потушено, уточнил источник.

Лайнер следовал из Москвы в Мурманск. После вылета экипаж сообщил о технических неполадках и совершил экстренную посадку в Шереметьево. Сесть ему удалось только со второй попытки. На борту находились 78 человек, включая пять членов экипажа. Часть пассажиров эвакуировались, жертвами происшествия стали 13 человек.