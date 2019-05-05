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Стала известна возможная причина возгорания лайнера в Шереметьево
Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево трижды ударился о взлетно-посадочную полосу и сломал заднюю стойку шасси, что и привело к возгоранию, утверждает источник. Жертвами происшествия стали 13 человек
Фото: Новости Москвы и МО / Vk.com

Возгорание на пассажирском самолете Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту Шереметьево произошло после того, как задняя стойка шасси воздушного судна была разрушена после удара о землю, сообщил РБК источник в авиаотрасли.

По его словам, лайнер трижды столкнулся с взлетно-посадочной полосой, что и привело к повреждению и разрушению шасси.

Версию о том, что возгорание началось после столкновения с землей подтвердил и источник «РИА Новости». «Самолет загорелся при посадке, после удара о землю», — сказал собеседник агентства. Огонь уничтожил половину самолета, сейчас пламя уже потушено, уточнил источник.

Фотогалерея 
В аэропорту Шереметьево приземлился горящий Superjet 100. Фоторепортаж

Лайнер следовал из Москвы в Мурманск. После вылета экипаж сообщил о технических неполадках и совершил экстренную посадку в Шереметьево. Сесть ему удалось только со второй попытки. На борту находились 78 человек, включая пять членов экипажа. Часть пассажиров эвакуировались, жертвами происшествия стали 13 человек.

В «Аэрофлоте» ранее сообщили, что двигатели самолета загорелись после посадки в Шереметьево.

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В Шереметьево загорелся пассажирский самолет. Главное

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц (ч.3, ст. 263 УК).

Инциденты с самолетами Sukhoi Superjet 100

В апреле 2019 года самолет, который должен был следовать рейсом Москва — Воронеж, не смог вылететь из-за технического сбоя. Месяцем ранее самолет «Аэрофлота» этой модели вернулся в аэропорт Шереметьево из-за треснувшего стекла. В феврале самолет «Аэрофлота» из Москвы в Салоники вернулся в столицу из-за проблем с гидравликой.

В октябре 2018 года самолет авиакомпании «Якутия» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив основные и передние стойки шасси, а также фюзеляж. В том же месяце SSJ «Аэрофлота» рейсом Москва — Ханты-Мансийск вернулся в столичный аэропорт из-за проблем с шасси. В июле 2018-го испытательный cамолет Sukhoi Superjet 100 приземлился без стойки шасси в подмосковном Раменском.

Проблемы в эксплуатации лайнера есть и у иностранных авиакомпаний. В марте 2019 года мексиканская компания Interjet просила российскую сторону отремонтировать двигатели находящихся в ее распоряжении SSJ-100. Также весной этого года газета «Ведомости» сообщала, что ирландский перевозчик CityJet, единственный в Европе эксплуатант SSJ-100, отказался от самолетов этой модели. РБК в пресс-службе авиакомпании поясняли, что не эксплуатируют лайнер с января 2019 года и сейчас не занимаются активным сотрудничеством с производителем — «Гражданскими самолетами Сухого» (ГСС, дочка Объединенной авиастроительной корпорации).

В ноябре 2018 года президент компании «Гражданские самолеты Сухого» Александр Рубцов признавал проблему с SSJ-100 и заявлял, что долю исправных лайнеров модели в парках авиакомпаний-эксплуатантов планируется увеличить с нынешних 66–70 до 75%. Рубцов подчеркивал, что пока у авиакомпаний «нередко» возникают проблемы с SSJ-100, в связи с чем производитель принимал ряд мер: закупку запчастей на 3,5 млрд руб., реконструкцию склада запасных частей, комплексную механизацию.

Авторы: Тимофей Дзядко, Константин Нагаев
Теги: Шереметьево, Самолет, Sukhoi Superjet
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