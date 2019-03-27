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McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,57%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
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Мексиканская Interjet приготовилась отказаться от российских SSJ100
Мексиканская компания Interjet, один из крупнейших эксплуатантов Sukhoi Superjet 100, рассматривает возможность отказа от них. Авиаперевозчика не устраивает качество послепродажного обслуживания самолетов, сказал источник РБК
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Мексиканская авиакомпания Interjet может отказаться ​от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и вернуть их обратно производителю — подконтрольной Объединенной авиастроительной корпорации компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС). Об этом сообщает портал FlightGlobal со ссылкой на источники. Это подтвердил РБК источник в российской авиационной промышленности.

«Да, правда. Уже давно [хотят отказаться], еще с прошлого лета», — сказал источник РБК. По его данным, претензии у Interjet, флот которой составляет около 90 самолетов и которая входит в тройку крупнейших авиаперевозчиков Мексики, такие же, как и у ирландской авиакомпании CityJet, — из-за проблем с послепродажным обслуживанием и двигателями, а также слишком долгой поставки запчастей. CityJet, по информации «Ведомостей», в феврале решила отказаться от SSJ100.

Собеседник РБК предположил, что Interjet может перепродать лайнеры на Кубу. Сейчас каталожная стоимость нового SSJ100 составляет около $50 млн.

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СМИ сообщили об отказе от SSJ100 его единственного эксплуатанта в Европе

«С Interjet у нас действующий контракт, мы находимся в постоянном контакте с авиакомпанией по поводу эксплуатации и технической поддержки судов», — заявил РБК представитель ГСС. По его словам, Interjet является одним из крупнейших эксплуатантов ближнемагистральных SSJ100 (на первом месте — «Аэрофлот»). Interjet заключила с ГСС соглашения о поставках 28 лайнеров, сейчас в ее парке находится 22 таких самолета.

Позднее представитель ГСС сообщил РБК, что планов по возврату самолетов у Interjet нет. «Interjet планирует дальнейшую эксплуатацию поставленных ранее SSJ100. Компания «Гражданские самолеты Сухого», производитель самолета, и PowerJet, производитель двигателей, предложили Interjet решения различного характера, которые будут способствовать более эффективной эксплуатации SSJ100. Авиакомпания Interjet в настоящее время рассматривает данный пакет предложений», — сказал представитель «Сухого».

РБК направил запрос в Interjet.

Всего по состоянию на март 2019 года ГСС поставила заказчикам по всему миру более 150 SSJ100. Помимо Мексики и Ирландии полеты на таких лайнерах осуществляют королевские ВВС Таиланда и госструктуры Казахстана. Среди российских авиакомпаний перевозки на SSJ100 осуществляют «Аэрофлот», «Газпром авиа», «Якутия», «Ямал», «ИрАэро», «Азимут», «Северсталь» и «РусДжет».

В начале 2018 года агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на свои источники, что мексиканская компания использует компоненты четырех самолетов как запчасти для находящихся в эксплуатации остальных лайнеров. По данным агентства, Interjet пошла на это из-за проблем с поставкой запчастей для SSJ100. Но в мексиканской компании тогда это опровергли, ее представители заявили, что «категорически не согласны» с утверждением Bloomberg, что четыре российских SSJ100 «каннибализируют» для других самолетов этой линейки. «Нас крайне удивляет, что журналистка <...> не упомянула в своей статье, что программа крупного технического обслуживания самолетов скоро будет завершена, и они возобновят полеты в период с 16 января по 31 марта текущего года», — отмечается в сообщении компании.

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«Сухой» ответил на разборку четырех лайнеров SSJ100 на запчасти в Мексике

По данным FlightGlobal, 15 из 22 лайнеров SSJ100, находящихся в парке Interjet, простаивают, и лишь семь самолетов находятся в эксплуатации. Некоторые двигатели PowerJet SaM146 российско-французского производства, которые используются в российских самолетах, вышли из строя, так как мексиканская авиакомпания не заплатила за их ремонт, утверждают источники портала.

В середине февраля газета «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров двух лизинговых компаний сообщила, что ирландский перевозчик CityJet, единственный в Европе эксплуатант SSJ100, отказался от этих самолетов. Представитель самой авиакомпании говорил РБК, что перевозчик не пересматривает свою бизнес-модель, но уже «не занимается активным сотрудничеством с компанией «Сухой».

Авторы: Мария Кокорева, Инна Сидоркова
Теги: Самолет, SSJ 100
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CityJet опровергла объяснение «Сухого» об отказе от самолетов SSJ-100
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