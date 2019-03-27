Мексиканская Interjet приготовилась отказаться от российских SSJ100

Мексиканская компания Interjet, один из крупнейших эксплуатантов Sukhoi Superjet 100, рассматривает возможность отказа от них. Авиаперевозчика не устраивает качество послепродажного обслуживания самолетов, сказал источник РБК

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Мексиканская авиакомпания Interjet может отказаться ​от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и вернуть их обратно производителю — подконтрольной Объединенной авиастроительной корпорации компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС). Об этом сообщает портал FlightGlobal со ссылкой на источники. Это подтвердил РБК источник в российской авиационной промышленности.

«Да, правда. Уже давно [хотят отказаться], еще с прошлого лета», — сказал источник РБК. По его данным, претензии у Interjet, флот которой составляет около 90 самолетов и которая входит в тройку крупнейших авиаперевозчиков Мексики, такие же, как и у ирландской авиакомпании CityJet, — из-за проблем с послепродажным обслуживанием и двигателями, а также слишком долгой поставки запчастей. CityJet, по информации «Ведомостей», в феврале решила отказаться от SSJ100.

Собеседник РБК предположил, что Interjet может перепродать лайнеры на Кубу. Сейчас каталожная стоимость нового SSJ100 составляет около $50 млн.

«С Interjet у нас действующий контракт, мы находимся в постоянном контакте с авиакомпанией по поводу эксплуатации и технической поддержки судов», — заявил РБК представитель ГСС. По его словам, Interjet является одним из крупнейших эксплуатантов ближнемагистральных SSJ100 (на первом месте — «Аэрофлот»). Interjet заключила с ГСС соглашения о поставках 28 лайнеров, сейчас в ее парке находится 22 таких самолета.