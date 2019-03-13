Самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево из-за треснувшего стекла

Следователи начали проверку по факту аварийной посадки самолета «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, следовавшего из Москвы в Салоники, в аэропорту Шереметьево. Об этом РБК сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

По данным следствия, на борту лайнера находились 48 пассажиров и шесть членов экипажа. «После взлета при наборе высоты произошло растрескивание верхнего слоя лобового стекла борта воздушного судна», — говорится в сообщении. Лайнер аварийно сел в аэропорту вылета, никто не пострадал.

Пассажиров отправили в Грецию другим бортом, а самолет отбуксировали на стоянку для установления причин произошедшего. Следователи уже осмотрели воздушное судно, опросили экипаж, а также получили необходимую техническую документацию.

Видео: СК РФ

В феврале в Шереметьево сел Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» из-за проблем с гидравликой. В самолете «сработала сигнализация низкого уровня первой гидросистемы». Лайнер следовал из Москвы в Прагу, на борту находились 53 пассажира и пять членов экипажа, никто не пострадал.

