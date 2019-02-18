CityJet опровергла объяснение «Сухого» об отказе от самолетов SSJ100

Ирландская авиакомпания CityJet не пересматривает свою бизнес-модель. Ранее эту причину отказа перевозчика от самолетов Sukhoi Superjet-100 называли в компании «Сухой»

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Ирландская авиакомпания CityJet опровергла заявления компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, производитель Sukhoi Superjet-100), перевозчик не пересматривает бизнес-модель, сообщил РБК глава пресс-службы авиаперевозчика CityJet Ричард Мур.

«CityJet, как лидирующий в Европе провайдер долгосрочных лизинговых услуг, включая «мокрый лизинг», не пересматривает свою бизнес-модель», — подчеркнул Мур, отметив, что перевозчик «не занимается «активным сотрудничеством» с «Компанией «Сухой».

Мур добавил, что последняя коммерческая эксплуатация SSJ 100 компанией CityJet состоялась 7 января 2019 года. От дальнейших комментариев он отказался, сославшись на конфиденциальность.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров двух лизинговых компаний сообщила, что ирландский перевозчик — единственный в Европе эксплуатант SSJ100 — отказался от этих самолетов. CityJet получила семь Superjet в лизинг в 2016-2017 году​. По данным издания, теперь их возвращают «ВЭБ-лизингу»: один из собеседников газеты заявил, что именно ВЭБ финансировал «проектную компанию», которая сдавала российские самолеты для CityJet в лизинг.