Sukhoj Superjet-100 выкатился за пределы полосы при посадке в Якутске

В аэропорту Якутска после приземления пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах аэропорта.
Речь идет о самолете Sukhoj Superjet-100, он летел из Улан-Удэ. На борту лайнера были 92 человека, включая 87 пассажиров. Все они эвакуированы, пострадавших, по предварительным данным, нет.
У самолета, по предварительным данным, подломилась стойка шасси. Погода, отметил собеседник, в районе аэропорта хорошая. Метеоусловия не рассматриваются в качестве причины инцидента, добавил он.
Информацию об инциденте с лайнером Sukhoj Superjet-100 в аэропорту Якутска подтвердили ТАСС в авиадиспетчерской службе. Собеседник агентства уточнил, что при посадке у самолета «произошла деформация задней стойки шасси». Он уточнил, что пассажиров эвакуировали по надувным трапам. Пострадавших, по его словам, нет. Речь идет о рейсе авиакомпании «Якутия», добавил собеседник.
РБК направил запрос в авиакомпанию «Якутия».
В конце августа в аэропорту Сочи при посадке за пределы ВПП выкатился пассажирского лайнера Boeing 737, летевший рейсом из Москвы. Самолет принадлежал авиакомпании Utair. В результате у самолета повредилось крыло и загорелся один из двигателей. На борту были 164 пассажира и шесть членов экипажа. В инциденте пострадали 18 человек. Еще один человек скончался от сердечного приступа. Это сотрудник аэропорта Сочи, который принимал участие в ликвидации последствий неудачной посадки и эвакуации пассажиров.