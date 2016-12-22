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Глава «Сухого» заявил о намерении довести долю исправных лайнеров до 75%
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Глава «Сухого» заявил о намерении довести долю исправных лайнеров до 75%
Общество, 12:57
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Глава «Сухого» заявил о намерении довести долю исправных лайнеров до 75%
До целевого показателя уровень исправности парка SSJ-100 планируется довести в течение полутора лет, заявил глава ГСС Александр Рубцов
Александр Рубцов (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Долю исправных лайнеров Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) в парках авиакомпаний-эксплуатантов планируется увеличить с нынешних 66–70 до 75%, заявил в интервью телеканалу «Россия-24» президент компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) Александр Рубцов.

​«Нашей целевой задачей является 75% исправности парка, я думаю, она будет реализована в ближайшие года полтора», — сказал Рубцов (цитата по ТАСС).

Глава ГСС признал, что пока у авиакомпаний нередко возникают проблемы с SSJ-100, в связи с чем производитель уже принял ряд мер.

«Мы закупили запасных частей на 3,5 млрд руб., полностью реконструировали свой склад запасных частей, провели комплексную механизацию и автоматизацию всех рабочих процессов, выстроили круглосуточную систему поддержки наших заказчиков, запустили в работу десятки сервисных бюллетеней», — перечислил Рубцов.

Производитель SSJ-100 зафиксировал снижение надежности самолета
Бизнес

В августе 2017 года стало известно о снижении эксплуатационной надежности и среднесуточного налета самолетов SSJ-100. Исследование, проведенное ГСС в партнерстве c итальянской компанией Alenia Aermacchi, входящей в аэрокосмический холдинг Leonardo-Finmeccanica, с которым ГСС разрабатывал SSJ-100, показало, что среднесуточный налет лайнера снизился до 3,1 часа. Газета «Ведомости» со ссылкой на близкие к Объединенной авиастроительной корпорации и Минтрансу источники сообщала, что у крупнейшего иностранного эксплуатанта SSJ-100 — мексиканской Interjet — среднесуточный налет составляет 5–7 часов, у «Аэрофлота» (крупнейший из всех эксплуатантов SSJ-100) — 3,5 часа, тогда как средний налет иностранных самолетов у российских авиакомпаний (без учета малой и бизнес-авиации) в 2016 году был 9 часов в сутки.

Комментируя озвученные Рубцовым планы по повышению доли исправных SSJ-100 в парке авиакомпаний, управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский пояснил РБК, что 75% — это «достаточно низкий показатель».

«С учетом того что всего на текущий момент эксплуатируется 174 «Суперджета», это достаточно низкий показатель, который предполагает, что как минимум 44 самолета по каким-то причинам будут считаться неисправными, а это немало», — подчеркнул Жарский.

В то же время эксперт отметил, что проблема SSJ-100 заключается не в низком качестве самолетов, которое отвечает мировым стандартам и в целом не уступает ни европейским Airbus, ни американским Boeing.

«Они тоже часто ломаются и тоже требуют регулярного обслуживания, особенно с учетом того, что возраст среднего эксплуатируемого 737-го или A320 значительно превышает десять лет. Проблема состоит как раз в том, что «Сухой» — самолет относительно новый, опыта в его обслуживании мало, а запчасти к нему необходимо заказывать, что, например для мексиканской Interjet проблема, поскольку в случае поломки узел приходится заказывать и ждать. Проблема, на мой взгляд, некритичная, она будет решена по мере роста парка «Суперджетов» и опыта в их обслуживании, поскольку, чем больше однотипных самолетов эксплуатируется перевозчиками и дольше, тем меньше проблем с диагностикой неисправностей и поиском необходимых узлов для замены. Пока же «Сухому» не хватает масштабов», — пояснил Жарский.

Руководитель интернет-портала Avia.ru Роман Гусаров также уверен, что проблема SSJ-100 не в том, что самолеты часто ломаются, а в том, что они не успевают оперативно пройти техническое обслуживание. «Поэтому сейчас перед ГСС стоит задача, чтобы создать сервисные центры и организовать оперативную доставку запчастей. Если сравнивать с Airbus и Boeing, то их объемы не сравнимы с объемами ГСС. К тому же у мировых авиапроизводителей было больше времени, чтобы организовать техническое обслуживание самолетов в разных регионах», — сказал Гусаров.

Авторы: Валерия Комарова, Евгений Калюков.
Теги: SSJ-100 , Sukhoi SuperJet-100
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