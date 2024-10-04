ТАСС узнал об отказе экс-адвоката Пашаева сотрудничать со следствием

Эльман Пашаев был арестован в середине сентября. Следствие считает, что он за деньги предлагал супругам Блиновским помочь освободить их от уголовной ответственности по делу о неуплате налогов

Эльман Пашаев (Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / TACC)

Бывший адвокат Эльман Пашаев, которому вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), отказывается сотрудничать со следствием, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Агентство сообщило, что по делу Пашаева допросили трех свидетелей. Их имена и другие подробности не приводятся. По данным «РИА Новости», речь идет о бывших сослуживцах юриста, которых вызвали из зоны боевых действий.

Пашаева задержали в Москве 17 сентября, а на следующий день отправили под арест. По версии следствия, юрист убедил Алексея Блиновского, мужа блогера Юлии Блиновской, что может освободить супругов от уголовной ответственности по делу об уклонении от уплаты налогов. Блиновский передал ему за это 18,5 млн руб. и $300 тыс., писал телеграм-канал Baza.

Согласно данным Минюста, Пашаев за свою карьеру шесть раз лишался статуса адвоката, в том числе после участия в деле актера Михаила Ефремова. После начала военных действий на Украине он подписал контракт с Минобороны и отправился в зону боев, так же поступил и Блиновский.

Юлию Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке пересечь российско-белорусскую границу. По версии следствия, она разделила свой бизнес на несколько частей, чтобы платить налоги по упрощенной схеме, которая предполагает лимит доходов в 150 млн руб. в год. В январе 2024 года ее заключили под стражу после нарушения условий домашнего ареста. Блиновская признала вину в уклонении от уплаты налогов, но не в отмывании денег. В начале октября ее адвокат сообщил, что блогер погасила перед налоговой долг по НДФЛ на сумму более 320 млн руб.