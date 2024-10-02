Блиновская полностью выплатила ₽320 млн долга по НДФЛ
Блогер Елена Блиновская полностью погасила перед налоговой долг по НДФЛ на сумму более 320 млн руб., сообщил ТАСС ее юрист Иван Морозов.
«Из общего совокупного долга нашей доверительницы перед государством в размере 1 151 722 000 руб. на сегодняшний день выплачено 320 286 000 руб. — это погашенная недоимка в полном объеме по НДФЛ», — сказал юрист.
По его словам, Блиновская приступила к погашению долга по НДС в размере около 587,6 млн, после ей останется выплатить штраф 221 млн руб. и пени на сумму около 340 млн руб.
Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке пересечь российско-белорусскую границу. По версии следствия, она разделила свой бизнес на несколько частей, чтобы платить налоги по упрощенной схеме, которая предполагает лимит доходов в 150 млн руб. в год. В январе 2024 года ее заключили под стражу после нарушения условий домашнего ареста.
Рассмотрение дела в суде началось в августе, в ходе заседаний блогер признала вину в уклонении от уплаты налогов, но не согласилась с обвинениями в отмывании денежных средств, добытых незаконным путем.
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