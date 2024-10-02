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Дело инстаблогеров ,  
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Блиновская полностью выплатила ₽320 млн долга по НДФЛ

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Дело инстаблогеров
Елена Блиновская
Елена Блиновская (Фото: Юлия Морозова / ТАСС)

Блогер Елена Блиновская полностью погасила перед налоговой долг по НДФЛ на сумму более 320 млн руб., сообщил ТАСС ее юрист Иван Морозов.

«Из общего совокупного долга нашей доверительницы перед государством в размере 1 151 722 000 руб. на сегодняшний день выплачено 320 286 000 руб. — это погашенная недоимка в полном объеме по НДФЛ», — сказал юрист.

По его словам, Блиновская приступила к погашению долга по НДС в размере около 587,6 млн, после ей останется выплатить штраф 221 млн руб. и пени на сумму около 340 млн руб.

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Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке пересечь российско-белорусскую границу. По версии следствия, она разделила свой бизнес на несколько частей, чтобы платить налоги по упрощенной схеме, которая предполагает лимит доходов в 150 млн руб. в год. В январе 2024 года ее заключили под стражу после нарушения условий домашнего ареста.

Рассмотрение дела в суде началось в августе, в ходе заседаний блогер признала вину в уклонении от уплаты налогов, но не согласилась с обвинениями в отмывании денежных средств, добытых незаконным путем.

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