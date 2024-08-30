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Дело инстаблогеров ,  
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«Королева марафонов» признала вину и решила продать квартиру

Елена Блиновская частично признала вину в неуплате налогов
Сюжет
Дело инстаблогеров
Блиновская продаст квартиру на Серпуховском валу для уплаты долга перед ФНС. Ее обвиняют в неуплате налогов на 1,2 млрд руб., блогер не согласилась с этой оценкой и призвала «по-человечески посчитать»
Елена Блиновская
Елена Блиновская (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Савеловский суд Москвы разрешил «королеве марафонов» Елене Блиновской, которая проходит по делу об уклонении от налогов и отмывании денег, продать квартиру за 90 млн руб., чтобы погасить часть задолженности перед налоговой службой, сообщил ТАСС.

Эта квартира расположена на Серпуховском валу в Москве. Вырученные от продажи деньги автоматически будут переведены ФНС.

Также в суде Блиновская заявила, что признает вину в уклонении от уплаты налогов, но не согласилась с обвинениями в отмывании. По ее мнению, названный обвинением объем неуплаченных налогов неверен и «надо по-человечески посчитать».

«Я родила ребенка, занималась семьей, своим любимым делом, и бухгалтерия была последним, что меня интересовало. Так была, к сожалению, перейдена та тонкая грань, которая отделяла законные действия от незаконных», — заявила она в суде.

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В середине августа адвокат Блиновской Наталия Сальникова оценивала ее задолженность перед государством на сумму около 1,2 млрд руб. Блогер подала заявление о банкротстве.

Ее супруга Алексея Блиновского подозревают в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Его объявили в федеральный розыск из-за неявок к следователю. В разговоре с РБК сослуживец бывший адвокат Эльман Пашаев рассказал, что Блиновский служит в зоне военной операции.

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