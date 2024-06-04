Экс-адвокат Пашаев рассказал, где муж Блиновской сейчас на фронте

Алексей Блиновский (Фото: пресс-служба Пресненского суда / ТАСС)

Алексей Блиновский, муж арестованного блогера Елены Блиновской, не покидал зону военной операции, он находится на передовой. Об этом заявил «РИА Новости» его сослуживец, экс-адвокат Эльман Пашаев.

«Он никуда не уезжал, он не может — он сейчас на передовой», — утверждает Пашаев. Он отметил, что сейчас с Блиновским нет связи.

В конце мая телеграм-канал Mash со ссылкой на сослуживцев Блиновского сообщил, что он уехал из воинской части в Москву, поскольку его вызвали на следственные действия. Но, как утверждает Mash, до столицы Блиновский не доехал.

Следователи решили, что он собирается скрыться, писал Mash. При этом заводить на него уголовное дело по статье о самовольном оставлении места службы не стали, потому что срок, на который его отпустил командир, еще не истек.

В то же время источник «РИА Новости» рассказал, что Блиновский находится в своем подразделении в зоне военной операции на Украине, но не появляется по месту службы и не выполняет никаких задач.

Утром 4 июня Mash сообщил, что Блиновский вернулся в воинскую часть сразу после того, как его супруга подала заявление о банкротстве. По словам сослуживцев, во время увольнения он решал имущественные вопросы в Москве.

Блиновского обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств в особо крупном размере. Следствие считает его соучастником преступлений его жены Елены Блиновской. Она находится в СИЗО.

Блиновский в середине апреля заключил контракт о прохождении службы в армии и отправке в зону военной операции. 31 мая Блиновская подала в арбитражный суд заявление о банкротстве. Федеральная налоговая служба ранее сообщила, что задолженность блогера по налогам вместе со штрафами составляет 1,4 млрд руб.