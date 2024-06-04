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Военная операция на Украине ,  
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Экс-адвокат Пашаев рассказал, где муж Блиновской сейчас на фронте

Экс-адвокат Пашаев: Блиновский не покидал зону военной операции на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Дело инстаблогеров
Алексей Блиновский
Алексей Блиновский (Фото: пресс-служба Пресненского суда / ТАСС)

Алексей Блиновский, муж арестованного блогера Елены Блиновской, не покидал зону военной операции, он находится на передовой. Об этом заявил «РИА Новости» его сослуживец, экс-адвокат Эльман Пашаев.

«Он никуда не уезжал, он не может — он сейчас на передовой», — утверждает Пашаев. Он отметил, что сейчас с Блиновским нет связи.

В конце мая телеграм-канал Mash со ссылкой на сослуживцев Блиновского сообщил, что он уехал из воинской части в Москву, поскольку его вызвали на следственные действия. Но, как утверждает Mash, до столицы Блиновский не доехал.

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Алексей Блиновский

Следователи решили, что он собирается скрыться, писал Mash. При этом заводить на него уголовное дело по статье о самовольном оставлении места службы не стали, потому что срок, на который его отпустил командир, еще не истек.

В то же время источник «РИА Новости» рассказал, что Блиновский находится в своем подразделении в зоне военной операции на Украине, но не появляется по месту службы и не выполняет никаких задач.

Утром 4 июня Mash сообщил, что Блиновский вернулся в воинскую часть сразу после того, как его супруга подала заявление о банкротстве. По словам сослуживцев, во время увольнения он решал имущественные вопросы в Москве.

Блиновского обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств в особо крупном размере. Следствие считает его соучастником преступлений его жены Елены Блиновской. Она находится в СИЗО.

Блиновский в середине апреля заключил контракт о прохождении службы в армии и отправке в зону военной операции. 31 мая Блиновская подала в арбитражный суд заявление о банкротстве. Федеральная налоговая служба ранее сообщила, что задолженность блогера по налогам вместе со штрафами составляет 1,4 млрд руб.

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Теги
Елена Блиновская Эльман Пашаев военнослужащие
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