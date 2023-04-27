Блогера Блиновскую задержали по делу о неуплате налогов на ₽918 млн

По данным СК, Блиновская использовала схему «дробления» бизнеса и в 2019–2021 годы не уплатила НДС и НДФЛ на сумму более 918 млн руб. Это уже третье дело против популярных блогеров об уклонении от уплаты налогов

Елена Блиновская (Фото: Вадим Тараканов / ТАСС)

Силовики задержали блогера Елену Блиновскую, против нее возбуждено дело об уклонении от уплаты налогов, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.

«Елена Блиновская задержана сотрудниками правоохранительных органов при попытке пересечь границу Российской Федерации на ранее арендованном ею автомобиле, вместе с тем у нее имелись авиабилеты для вылета в иное государство», — говорится в сообщении.

Источник РБК, близкий к СК, сообщил, что Блиновскую задержали на подъезде к российско-белорусской границе. По словам источника «Известий», у Блиновской был куплен билет в Казахстан, вылететь она должна была ранним утром. Однако кто-то предупредил ее о возможном задержании в аэропорту, после чего блогер вызвала автомобиль с водителем и поехала в сторону Белоруссии. «Задержали блогера недалеко от границы в районе Смоленска», — сообщил собеседник издания.

Блиновскую подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК, наказывается штрафом от 200 тыс. до 500 тыс. руб. или штрафом в размере дохода за период от 18 месяцев до трех лет либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, а также п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК, наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет с возможным штрафом, ограничением свободы либо запретом заниматься определенной деятельностью).

По информации прокуратуры Москвы, Блиновская, будучи индивидуальным предпринимателем, платила налоги по упрощенной системе налогообложения, которая предполагает доход в размере не более 150 млн руб. в год. Но, как считает следствие, доход блогера, который она получила в том числе от проведения тренинг-марафонов, оказался существенно больше.

«Не желая переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ, [Блиновская] целенаправленно и формально «раздробила» бизнес, а также привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц», — сообщает прокуратура.

По данным следствия, с 2019 по 2021 год Блиновская вместе с соучастниками сделала так, что ее доходы поступали на расчетные счета «взаимозависимых и подконтрольных 18 организаций и трех индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения».

В результате за указанный период блогер не уплатила НДС и НДФЛ на сумму более 918 млн руб., считает следствие. Часть этих средств — более 43 млн руб. — Блиновская легализовала, в частности купила автомобиль, который позже перешел в собственность мужа, оборудование для фирмы, учредителем которой являлся супруг, и товары для фирмы его сестры, говорится в сообщении прокуратуры.

О том, что полиция начала проверку в отношении Блиновской, в марте сообщил источник Shot. По информации телеграм-канала, на блогера пожаловались участники ее марафонов, которые сочли, что их обманули. Помимо этого, Генпрокуратуру попросили проверить блогера на уклонение от уплаты налогов. Сама Блиновская информацию о проверке и жалобах участников марафонов назвала фейком и заявила, что платит НДС в отличие от «всех остальных блогеров», которых подозревают в уклонении от налогов.

РБК обратился за комментарием к представителю Блиновской.

Дело против Блиновской уже третье по счету дело об уклонении от уплаты налогов, возбужденное в отношении популярных блогеров. В марте стало известно о деле в отношении Александры Митрошиной, которая сейчас живет в Дубае, а также деле в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее супруга. Митрошина заявила, что «всегда работала честно, вбелую». Лерчек и ее муж также не признали вины.