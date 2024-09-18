 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело инстаблогеров ,  
0 

Суд арестовал экс-адвоката Пашаева по делу об обмане мужа Блиновской

Сюжет
Дело инстаблогеров
Следствие считает, что Пашаев за деньги пообещал Блиновскому освободить его и его жену Елену от уголовной ответственности по делу о неуплате налогов. Экс-адвоката арестовали на два месяца
Эльман&nbsp;Пашаев
Эльман Пашаев (Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press)

Московский гарнизонный военный суд отправил под арест бывшего адвоката Эльмана Пашаева, которого обвинили в мошеннических действиях в отношении семьи блогера Евгении Блиновской, сообщает Следственный комитет.

Он пробудет под стражей минимум два месяца. Заседание проходило в закрытом режиме, передает «РИА Новости».

Пашаеву вменяют ч. 4 ст. 159 УК, за что грозит до десяти лет тюрьмы. Следствие считает, что юрист убедил мужа Блиновской Алексея, что может освободить его и его супругу от уголовной ответственности по делу об уклонении от уплаты налогов, за что получил 18,5 млн руб. и $300 тыс.

Пашаев предложил Блиновскому помощь за ₽45 млн
Общество
Эльман Пашаев

Потерпевшим по этому делу признали Блиновского. Его жену обвиняют в неуплате налогов, неправомерном обороте средств платежей и легализации приобретенного преступным путем имущества на сумму более 700 млн руб.

По версии следствия, блогер разделила свой бизнес (онлайн-курсы, марафоны личностного роста и т.д.) на несколько частей, чтобы платить налоги по упрощенной системе. Адвокат Блиновской Наталия Сальникова оценивала ее задолженность перед государством на сумму около 1,2 млрд руб. Блогер подала заявление о банкротстве. Она признала вину в уклонении от уплаты налогов, но не в отмывании денег. Мужа Блиновской обвиняют в содействии жене.

У Пашаева отозвали адвокатскую лицензию в сентябре 2022 года, до этого в числе его подзащитных был актер Михаил Ефремов, осужденный за ДТП со смертельным исходом. Юрист после потери адвокатского статуса подписал контракт с Минобороны и отправился в зону военных действий, как и Блиновский.

Эльмана Пашаева задержали за обман мужа Блиновской. Видео

В Avito рассказали, где предлагают самые высокие средние зарплаты

В августе авиаперелеты подорожали почти на 30%

Сергей Собянин показал, как будет выглядеть «Олимпийский» после реконструкции

Штраф за отсутствие ОСАГО увеличат до 5 тыс. руб.

Дзюба заявил о готовности сыграть за сборную России в нетрезвом виде

Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива

Кто выиграет Лигу чемпионов. Прогноз

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Эльман Пашаев арест мошенничество Следственный комитет Елена Блиновская Алексей Блиновский
Материалы по теме
Блиновского признали потерпевшим по делу о мошенничестве Пашаева
Общество
СК показал видео с задержанным за обман Блиновского Эльманом Пашаевым
Общество
Пашаев предложил Блиновскому помощь за ₽45 млн
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 19 сентября
EUR ЦБ: 102,04 (+0,53) Инвестиции, 17:52 Курс доллара на 19 сентября
USD ЦБ: 91,67 (+0,24) Инвестиции, 17:52
МВФ отложил консультации с Москвой по обзорам экономики РоссииЭкономика, 18:01
СК завел дело после стрельбы у офиса WildberriesБизнес, 17:53
Обстановка в Тверской области после атаки БПЛА на город Торопец. ВидеоПолитика, 17:46
Матыцин после ухода в Госдуму заявил о плане принять новый закон о спортеСпорт, 17:40
Обвиненный в коррупции депутат Рады сбежал из-под домашнего арестаПолитика, 17:36
В Ливане вслед за пейджерами начали взрываться рации, ноутбуки и скутерыПолитика, 17:34
Мэра Апшеронска арестовали за взятку в ₽1,2 млн при ремонте мостаПолитика, 17:32
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Новосибирца задержали при подготовке к теракту в Белгородской областиПолитика, 17:32
В ООН подтвердили гибель детей при взрывах пейджеров в ЛиванеПолитика, 17:29
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 17:26
Участника спецоперации Сайбеля назначили замглавы департамента РЖДОбщество, 17:17
Аналитики оценили ожидания россиян по падению цен на жилье осеньюНедвижимость, 17:16
Курс юаня на Мосбирже впервые с середины апреля поднялся выше ₽13Инвестиции, 17:06
FT узнала, что россияне и украинцы помогали одной стороне в СуданеПолитика, 17:05