Суд арестовал экс-адвоката Пашаева по делу об обмане мужа Блиновской

Следствие считает, что Пашаев за деньги пообещал Блиновскому освободить его и его жену Елену от уголовной ответственности по делу о неуплате налогов. Экс-адвоката арестовали на два месяца

Эльман Пашаев (Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press)

Московский гарнизонный военный суд отправил под арест бывшего адвоката Эльмана Пашаева, которого обвинили в мошеннических действиях в отношении семьи блогера Евгении Блиновской, сообщает Следственный комитет.

Он пробудет под стражей минимум два месяца. Заседание проходило в закрытом режиме, передает «РИА Новости».

Пашаеву вменяют ч. 4 ст. 159 УК, за что грозит до десяти лет тюрьмы. Следствие считает, что юрист убедил мужа Блиновской Алексея, что может освободить его и его супругу от уголовной ответственности по делу об уклонении от уплаты налогов, за что получил 18,5 млн руб. и $300 тыс.

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Потерпевшим по этому делу признали Блиновского. Его жену обвиняют в неуплате налогов, неправомерном обороте средств платежей и легализации приобретенного преступным путем имущества на сумму более 700 млн руб.

По версии следствия, блогер разделила свой бизнес (онлайн-курсы, марафоны личностного роста и т.д.) на несколько частей, чтобы платить налоги по упрощенной системе. Адвокат Блиновской Наталия Сальникова оценивала ее задолженность перед государством на сумму около 1,2 млрд руб. Блогер подала заявление о банкротстве. Она признала вину в уклонении от уплаты налогов, но не в отмывании денег. Мужа Блиновской обвиняют в содействии жене.

У Пашаева отозвали адвокатскую лицензию в сентябре 2022 года, до этого в числе его подзащитных был актер Михаил Ефремов, осужденный за ДТП со смертельным исходом. Юрист после потери адвокатского статуса подписал контракт с Минобороны и отправился в зону военных действий, как и Блиновский.