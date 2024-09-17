Эльмана Пашаева задержали за обман мужа Блиновской

Эльман Пашаев, экс-адвокат Ефремова и сослуживец Алексея Блиновского, задержан в Москве. Его обвиняют в мошенничестве — он предлагал Блиновскому заплатить деньги за освобождение его и его жены от ответственности по уголовному делу

Эльман Пашаев (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Против юриста Эльмана Пашаева, бывшего адвоката Михаила Ефремова, заведено уголовное дело, сообщает Следственный комитет. Дело заведено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

«Следствием установлено, что Пашаев в феврале 2024 года при личной встрече в городе Москве с Алексеем Блиновским убедил того, что за крупное денежное вознаграждение якобы имеет возможность освободить Блиновского и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности по ранее возбужденному в отношении них уголовному делу», — описывает СК фабулу дела.

Пашаев после потери адвокатского статуса подписал контракт с Минобороны и отправился в зону боевых действий. Алексей Блиновский на фоне дела, возбужденного против его жены и обвинений в мошенничестве также отправился на фронт. С Пашаевым они служили в одном подразделении. В конце июля Блиновского объявили в федеральный розыск.

Как сообщает Следственный комитет, Пашаева задержали в Москве. Сейчас ему выбирают меру пресечения.

В 2020 году Пашаев защищал в суде интересы актера Михаила Ефремова в деле о ДТП. На суде адвокат заявлял, что причиной ДТП могли стать «энергетические дыры» и «аэрозольные облака», а также что следствие не учло версию о перехвате автомобиля Ефремова хакерами. В Минюсте сочли недопустимыми высказывания и поведение защитника, его лишили лицензии. В сентябре 2022 года Пашаев восстановил адвокатский статус, но спустя пять дней у него вновь отозвали лицензию.

Создательницу онлайн-марафонов Елену Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 900 млн руб. и легализации денежных средств на сумму более 43 млн руб. Блогер находится в СИЗО, в августе ей продлили арест на полгода. На последнем заседании Блиновская заявила, что признает вину в уклонении от уплаты налогов, но не в отмывании денег. Она также рассказала, что «бухгалтерия была последним, что ее интересовало», потому что она занималась семьей. Суд разрешил блогеру продать квартиру за 90 млн руб., чтобы погасить часть задолженности перед налоговой службой.