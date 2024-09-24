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Дело инстаблогеров ,  
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«РИА Новости» узнало, что сослуживцев Пашаева вызвали на допрос

«РИА Новости»: сослуживцев Пашаева вызвали на допрос в Москву
Сюжет
Дело инстаблогеров
Эльман&nbsp;Пашаев
Эльман Пашаев (Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press)

По меньшей мере троих сослуживцев арестованного бывшего адвоката Эльмана Пашаева вызвали из зоны боевых действий в Москву на допрос в качестве свидетелей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на силовые структуры ДНР.

«[Увезли в Москву] как минимум трех человек в качестве свидетелей», — сказал собеседник агентства. Ранее «РИА Новости» сообщило, что следователи допросили одно из командиров Пашаева.

Бывшему адвокату вменяют мошенничество, совершенное в особо крупном размере — ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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Эльман&nbsp;Пашаев

По версии следствия, Пашаев убедил супруга блогера Елены Блиновской Алексея в имеющейся у него возможности освободить их обоих от уголовной ответственности, за что получил 45 млн руб. Его арестовали 18 сентября. Блиновского признали потерпевшим.

Пашаева дважды лишали адвокатского статуса. После начала военной операции он подписал контракт с Минобороны и отправился в зону боевых действий. Так же поступил и Блиновский. Они служили в одном подразделении.

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Эльман Пашаев допрос следственные действия сослуживцы
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