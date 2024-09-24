«РИА Новости» узнало, что сослуживцев Пашаева вызвали на допрос
По меньшей мере троих сослуживцев арестованного бывшего адвоката Эльмана Пашаева вызвали из зоны боевых действий в Москву на допрос в качестве свидетелей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на силовые структуры ДНР.
«[Увезли в Москву] как минимум трех человек в качестве свидетелей», — сказал собеседник агентства. Ранее «РИА Новости» сообщило, что следователи допросили одно из командиров Пашаева.
Бывшему адвокату вменяют мошенничество, совершенное в особо крупном размере — ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
По версии следствия, Пашаев убедил супруга блогера Елены Блиновской Алексея в имеющейся у него возможности освободить их обоих от уголовной ответственности, за что получил 45 млн руб. Его арестовали 18 сентября. Блиновского признали потерпевшим.
Пашаева дважды лишали адвокатского статуса. После начала военной операции он подписал контракт с Минобороны и отправился в зону боевых действий. Так же поступил и Блиновский. Они служили в одном подразделении.
Татьяна Бакальчук сменила фамилию
Times узнала детали «плана победы» Зеленского
Роспотребнадзор рассказал о быстром распространении нового варианта COVID
На трассе М-11 запустили движение полностью беспилотных грузовиков
Когда аренда жилья подешевеет. 4 возможные причины
Шрёдер рассказал о «южнотирольском решении» конфликта России и Украины
Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы
В Hamster Kombat обновили правила раздачи токенов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов