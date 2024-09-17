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Дело инстаблогеров ,  
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Пашаев предложил Блиновскому помощь за ₽45 млн

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Дело инстаблогеров
Пашаева задержали за мошенничество в особо крупном размере. Бывший адвокат пообещал мужу блогера Елены Блиновской Алексею, что сможет за деньги освободить его и супругу от уголовной ответственности
Эльман Пашаев
Эльман Пашаев (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Юриста, бывшего адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева подозревают в мошенничестве на 45 млн руб., сообщают «РИА Новости» и телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источники.

РБК обратился за комментарием в Следственный комитет (СК).

Пашаев предложил Блиновскому помощь за ₽45 млн
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17 сентября СК сообщил, что Пашаева подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, но не уточнил конкретную сумму. Позже было возбуждено уголовное дело. По мнению следствия, юрист в феврале 2024 года при личной встрече убедил Алексея Блиновского, мужа блогера Елены Блиновской, что за деньги сможет освободить его и супругу от уголовной ответственности. Телеграм-канал Baza сообщил, что Блиновский передал Пашаеву 18,5 млн руб. и $300 тыс.

Эльмана Пашаева задержали за обман мужа Блиновской
Общество
Эльман Пашаев

В мае 2023 года Блиновскому предъявили обвинения в соучастии в схемах его жены по уклонению от уплаты налогов.

После начала военной операции Пашаев подписал контракт и отправился на фронт. Блиновский в середине апреля также заключил контракт о прохождении службы в армии и отправке в зону военной операции. Оба служили в одном подразделении. Пашаев несколько раз сообщал о своих ранениях. Вместе с тем появлялись сообщения о его визитах в Москву — сам юрист это опровергал, утверждая, что находится в Донецке. СК уточнил, что адвоката задержали в Москве.

В конце мая телеграм-канал Mash со ссылкой на сослуживцев Блиновского сообщил, что тот уехал из воинской части в Москву, поскольку был вызван на следственные действия. Но, как утверждает Mash, до столицы мужчина не доехал. Тогда Пашаев сказал, что Блиновский никуда не уезжал, а находится на передовой и с ним нет связи.

В июне Блиновского объявили в розыск. Пашаев заявил, что их обоих перевели в штурмовое подразделение.

В 2020 году Эльман Пашаев защищал в суде интересы актера Михаила Ефремова в деле о ДТП. На суде он заявил, что причиной происшествия могли стать «энергетические дыры» и «аэрозольные облака», а также что следствие не учло версию о перехвате автомобиля подсудимого хакерами. В Минюсте сочли недопустимыми высказывания и поведение защитника, его лишили лицензии. В сентябре 2022 года Пашаев восстановил адвокатский статус, но спустя пять дней у него вновь отозвали лицензию.

По делу об уклонении от уплаты налогов Блиновских речь шла о сумме свыше 900 млн руб. и легализации денежных средств на сумму более 43 млн руб. По данным следствия, Блиновская и пособники привлекла подконтрольных им ИП и юрлиц, которые использовали специальные налоговые режимы, «для дальнейшего ведения деятельности через целенаправленное формальное «дробление» бизнеса с целью занижения доходов путем распределения их на взаимозависимых (подконтрольных) лиц».

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Мир Ландау
Эльман Пашаев Алексей Блиновский Елена Блиновская мошенничество
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Эльмана Пашаева задержали за обман мужа Блиновской
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