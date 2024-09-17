Задержанного юриста Пашаева обвинили в мошенничестве

Эльман Пашаев (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Задержанному в Москве бывшему адвокату Эльману Пашаеву предъявлено обвинение в мошенничестве, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Ему вменяют нарушение ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса, то есть мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Бывшему адвокату грозит до десяти лет лишения свободы.

Video

По версии следствия, Пашаев убедил супруга блогера Елены Блиновской Алексея в якобы имеющейся у него возможности освободить их обоих от уголовной ответственности, за что получил крупную денежную сумму.

После начала военной операции Пашаев подписал контракт и отправился на фронт. С Блиновским они служили в одном подразделении. Пашаев несколько раз сообщал о своих ранениях. Вместе с тем появлялись сообщения о визитах Пашаева в Москву — сам он их опровергал, говоря, что находится в Донецке. Следственный комитет в этот раз сообщил, что юриста задержали в Москве.

У Пашаева дважды отзывали статус адвоката после того, как в ходе процесса над актером Михаилом Ефремовым он заявлял, что причиной ДТП могли стать «энергетические дыры» и «аэрозольные облака», а также что следствие не учло версию о перехвате управления автомобиля Ефремова хакерами. В Минюсте сочли недопустимыми высказывания и поведение защитника. Ефремова, отказавшегося в итоге от услуг Пашаева, приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Затем ему сократили срок до 7,5 года.

В мае 2023 года Блиновскому предъявили обвинения в соучастии в схемах его жены по уклонению от уплаты налогов. По данным следствия, Блиновская и ее пособники привлекли подконтрольных им ИП и юрлиц, которые использовали специальные налоговые режимы, «для дальнейшего ведения деятельности через целенаправленное формальное «дробление» бизнеса с целью занижения доходов путем распределения их на взаимозависимых (подконтрольных) лиц».

В июне 2024 года Алексея Блиновского объявили в розыск. Источники ТАСС и «РИА Новости» говорили, что причиной стала неявка бизнесмена к следователю по уголовному делу о неуплате налогов.