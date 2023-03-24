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Corriere узнала детали побега Усса из-под домашнего ареста в Италии

Corriere della Sera: Усс сбежал из-под ареста в Италии, вероятно, улетев на частном борте
Фото: Franco Origlia / Getty Images
Фото: Franco Origlia / Getty Images

Бизнесмен и сын красноярского губернатора Артем Усс мог, сбежав из-под домашнего ареста в Италии, уже вылететь из международного аэропорта Милан-Линате на борту частного самолета, пишет Corriere della Sera.

По данным издания, Усс отрезал электронный браслет, сигнал об этом сработал около 14:00 по местному времени в среду, 22 марта. Прибывшие к дому карабинеры обнаружили, что бронированная дверь в квартиру Усса, а в самом доме работает телевизор.

Сейчас полицейские проверяют видеозаписи с камер наблюдения в жилом комплексе, в котором жил Усс, а также с близлежащих улиц. Как пишет Corriere della Sera, следователи не исключают, что россияне помогли ему сбежать из-под домашнего ареста.

Усса задержали в октябре прошлого года в в аэропорту Мальпенса в Милане по запросу США, когда тот собирался вылететь в Турцию. Прокуратура США обвинила бизнесмена в нарушении американских санкций против России и Венесуэлы, незаконных сделках и отмывании денег.

Материал дополняется.
 

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Италия домашний арест Артем Усс
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