Сына Усса перевели под домашний арест в Италии до решения об экстрадиции в США

Генеральный прокурор Милана потребовал выдать сына губернатора Красноярского края США

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Бизнесмен Артем Усс, сын губернатора Красноярского края Александра Усса, переведен под домашний арест до завершения разбирательства по запросу об экстрадиции в США, такое решение вынес Апелляционный суд Милана, пишет издание La Prealpina. В пресс-службе губернатора и правительства Красноярского края РБК подтвердили, что Артема Усса отпустили под домашний арест.

Усс находился под арестом в Бусто-Арсицио (Ломбардия). 25 ноября суд удовлетворил ходатайство защиты о домашнем аресте. В тот же день генеральный прокурор Милана потребовал выдать россиянина Соединенным Штатам, сообщало агентство ANSA.

Предпринимателя задержали 17 октября в аэропорту Мальпенса в Милане по запросу США, когда он собирался вылететь в Турцию. 19 октября американская прокуратура обвинила Усса, а также его партнера Юрия Орехова и еще троих россиян в нарушении американских санкций против России и Венесуэлы, незаконных сделках с российской алюминиевой компанией и отмывании денег. Орехов был задержан в Германии. Обвиняемые, считает следствие, действовали через компанию Nord-Deutsche Industrieanlagenbau (NDA GmbH), зарегистрированную в Гамбурге (Усс и Орехов как минимум с 2015 года владели по 50% компании). «Обвиняемые и их сообщники участвовали в различных действиях в нарушение законов и нормативных актов США, включая незаконный экспорт военных и секретных технологий двойного назначения на миллионы долларов из США в Россию, и использовали финансовую систему США для контрабанды миллионов баррелей нефти из Венесуэлы», — следует из обвинительного заключения.

Адвокат Усса сообщил «РИА Новости», что его подзащитный заявляет о своей невиновности. «У него есть деятельность в Италии, то есть он тут не проездом», — отметил защитник. По словам отца обвиняемого Александра Усса, дело против его сына имеет очевидный «политический окрас». Бизнесмен отказался дать согласие на экстрадицию в США. В Кремле заявили, что осуждают «практику подобных арестов российских граждан».