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США обвинили сына Усса в торговле «нефтью из Диснейленда»

Какие обвинения прокуратура США предъявила сыну губернатора Красноярского края
США обвинили сына главы Красноярского края Александра Усса в незаконной торговле нефтью, экспорте военных технологий США и отмывании денег. Усс назвал эти обвинения «политически окрашенными». РБК изучил материалы дела
Фото: Win McNamee / Getty Images
Фото: Win McNamee / Getty Images

Что случилось

Прокуратура США обвинила бизнесмена Артема Усса, сына губернатора Красноярского края Александра Усса, а также его партнера Юрия Орехова и еще троих россиян в нарушении американских санкций против России и Венесуэлы, незаконных сделках с российской алюминиевой компанией и отмывании денег, следует из сообщения офиса прокурора Восточного округа Нью-Йорка. Усс был задержан 17 октября в Италии, Орехов — в Германии для последующей экстрадиции в Штаты (статус остальных фигурантов дела в материалах офиса не уточняется).

«Как минимум с 2018 года обвиняемые Юрий Орехов и Артем Усс организовывали мошеннические схемы, занимались незаконным экспортом и операциями по отмыванию денег через компанию NDA GmbH, — говорится в 49-страничном обвинительном заключении, которое изучил РБК. — Обвиняемые и их сообщники участвовали в различных действиях в нарушение законов и нормативных актов США, включая незаконный экспорт военных и секретных технологий двойного назначения на миллионы долларов из США в Россию, и использовали финансовую систему США для контрабанды миллионов баррелей нефти из Венесуэлы». По данным прокуратуры, для реализации этой схемы и отмывания незаконных доходов обвиняемые использовали обширную сеть подставных компаний и банковских счетов по всему миру, а также криптовалюту и многочисленные операции с наличными.

Адвокат задержанного в Италии по запросу США Артема Усса сообщил «РИА Новости», что его подзащитный заявляет о своей невиновности. «У него есть деятельность в Италии, то есть он тут не проездом», — отметил адвокат.
На обвинение отреагировал и Александр Усс. Он заявил, что у обвинений против его сына очевидный «политический окрас»: «Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России».

Как обвинение описывает Усса и его «сообщников»

По данным следствия, Артем Усс и Юрий Орехов как минимум с 2015 года владели по 50% компании Nord-Deutsche Industrieanlagenbau (NDA GmbH), зарегистрированной в Гамбурге. Она занималась торговлей промышленным оборудованием и сырьем.

До этого Орехов был «менеджером по закупкам российской алюминиевой компании, торгуемой на бирже». Ее название в обвинительном заключении не приводится, но там говорится, что эта компания была под санкциями США с апреля 2018 года до конца января 2019-го. Единственный в России производитель алюминия, чьи акции торгуются на бирже, — это UC Rusal, которая в указанный в документах период находилась под санкциями. В UC Rusal не ответили на вопрос РБК, являлся ли Юрий Орехов сотрудником компании. По данным СПАРК, Юрий Юрьевич Орехов (такое отчество указано на сайте Минфина США, который ввел санкции против бизнесмена) с июня 2018 года возглавляет Енисейский металлургический завод (ЕМЗ). Красноярский металлургический завод, на чьей территории работает ЕМЗ, через компанию «Сибметком» принадлежит холдингу En+, который контролирует UC Rusal.

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Усс владел долями в нескольких российских компаниях в Красноярском крае и других регионах, включая угледобывающую компанию в Красноярске, говорится в заключении. Он также занимал руководящие должности в дочерней компании российского нефтяного концерна, контролируемого государством (его название не раскрывается).

Третья обвиняемая — Светлана Кузургашева (также известная как Лана Нойманн), которая была гендиректором компании «Сетевые технологии», предположительно занимавшейся торговлей электроникой, и работала в NDA GmbH под руководством Орехова.

Обвинение также предъявлено директору по продажам «Внешнеэкономического объединения «Радиоэкспорт» Сергею Тулякову и Тимофею Телегину — владельцу компании «Абтроникс», поставщика электронного оборудования для российской военной и аэрокосмической промышленности. В сентябре 2016 года Бюро промышленности и безопасности США (Bureau of Industry and Security, BIS) включило «Радиоэкспорт» в санкционный список, поскольку он «работает в российском секторе вооружений или связанных с ними материалов». В январе 2018 года в аналогичном списке оказались «Абтроникс» и Телегин, которые, по мнению бюро, занимались деятельностью, противоречащей интересам национальной безопасности или внешней политики США, поскольку закупали «предметы американского происхождения и передавали их российским военным и сторонам из списка организаций без необходимых лицензий».

Фигурантами дела также стали два венесуэльских нефтетрейдера — Хуан Фернандо Серрано Понсе, известный следствию как Хуанфе Серрано, и Хуан Карлос Сото. Они, как предполагает прокуратура, «в рамках преступной схемы» заключали незаконные нефтяные сделки c венесуэльской государственной нефтегазовой компанией PDVSA, находящейся под американскими санкциями с 2019 года.

После публикации сообщения о предъявлении обвинения Минфин США ввел санкции против Орехова, NDA GmbH, а также связанной с Ореховым компании Opus Energy Trading, зарегистрированной 2 марта 2022 года в ОАЭ.

Обвинения в махинациях с нефтью

В обвинительном заключении приводятся несколько эпизодов, основные из которых связаны с контрабандой венесуэльской нефти, незаконным вывозом американских военных и секретных технологий двойного назначения и отмыванием денег.

«Юрий Орехов, Артем Усс и их сообщники занимались контрабандой на сотни миллионов долларов США подпадающей под эмбарго нефти PDVSA для конечных потребителей в России и Китае, включая [российскую] алюминиевую компанию и крупнейший в Китае государственный нефтеперерабатывающий, газовый и нефтехимический конгломерат», — указано в документе.

Обвинение, ссылаясь «на множество документов этой алюминиевой компании и NDA GmbH», утверждает, что Орехов и Усс несколько раз покупали нефть у PDVSA, проводя платежи в долларах через финансовые институты США, и поставляли ее в Россию. Например, в марте 2020 года в черновике письма, адресованного неназванному депутату российской Госдумы, NDA GmbH предложила альтернативные источники поставок для этой алюминиевой компании, включая использование «маленького, агрессивного трейдера», который проводит высокорискованные транзакции в Карибском регионе, в том числе с PDVSA, продающей нефть с 40-процентным дисконтом. В марте 2022 года в переписке с нефтетрейдером Хуаном Фернандо Серрано Понсе Орехов сообщал, что договаривается с Венесуэлой о поставках 1 млн барр. нефти в месяц, и пояснял, что это будет в рамках годового контракта с этой российской компанией.

Аналогичным образом Орехов заключал контракты и выступал посредником при поставке больших объемов нефти PDVSA в Китай. В документах приводится его письмо от 19 февраля сингапурскому трейдеру: «У Индустрии (так обозначалась PDVSA. — РБК) есть три судна с Boscan (тип сырой нефти). Одно уже в Азии, а два других прибудут туда через несколько дней, и они предложили их мне. Можем ли мы предложить их [китайскому концерну]?» Затем бизнесмен прислал проект контракта на поставку 611,67 тыс. барр. нефти, указав NDA GmbH в качестве продавца, а китайскую компанию в качестве покупателя. Уже через два дня, 21 февраля, трейдер ответил, что китайцы готовы принять этот груз, но нельзя упоминать, что он идет из Венесуэлы. В некоторых сделках продавцом называлась другая компания, приписываемая Орехову, — Opus Energy, а страна происхождения нефти менялась на Колумбию.

По данным прокуратуры США, Орехов, Усс, Кузургашева и их сообщники использовали различные способы для сокрытия характера сделок, проходивших через американскую финансовую систему, что позволяло им проводить транзакции на десятки миллионов долларов. Например, в феврале—апреле 2022 года они приобрели около 700 тыс. барр. мазута у PDVSA примерно за $32,95 млн c использованием «подставных компаний» в Австралии, Китае и Великобритании.

В документах, представленных финансовым учреждениям, обвиняемые также представили ложные сведения о типе приобретаемого груза, чтобы обойти санкции США. Например, в марте Орехов в письме в венесуэльский банк, проводивший транзакцию, указал в качестве отправляемого товара продукты питания вместо нефти. Для того чтобы скрыть реальный смысл сделки, сообщники заставляли нефтяные танкеры отключить сигнал GPS, по которому их можно было бы отследить, а страну отправки (Венесуэлу) называли «Диснейлендом».

«UC Rusal не покупала и не покупает венесуэльскую нефть или любые другие подсанкционные товары и действует в полном соответствии с требованиями международного законодательства», — сообщили РБК в пресс-службе компании. РБК направил запрос в PDVSA.

Обвинения в поставках военных технологий

Орехов и его сообщники незаконно покупали и отправляли конечным пользователям в Россию, включая «Радиоэкспорт», «Сетевые технологии» и «Абтроникс», военные и секретные технологии двойного назначения от американских производителей и поставщиков, говорится в обвинительном заключении. Среди таких товаров были передовые полупроводники и микропроцессоры, используемые в истребителях, ракетных системах, «умных» боеприпасах, радарах, спутниках и других военных комплексах космического базирования. Компоненты, произведенные американскими компаниями, были обнаружены на российской военной технике, захваченной украинскими войсками в ходе спецоперации России на Украине, утверждает прокуратура.

Сергей Туляков и Тимофей Телегин поручали другим обвиняемым закупить эти предметы и детали, а те в ходе переговоров не раскрывали американским поставщикам конечных покупателей и то, как они будут их использовать. По данным обвинения, Туляков в сентябре 2018 года в письме Орехову отмечал, что часть заказа предназначается Научно-исследовательскому институту точных приборов в Москве, который производит радиоэлектронное оборудование и программные комплексы для российских вооруженных сил, разведывательных служб и космической отрасли. РБК направил запрос в этот институт.

В этих случаях часто формальным покупателем выступала малайзийская NDA Aerospace: «Однако NDA Aerospace была подставной организацией, которую использовали сообщники, чтобы скрыть роль российских или других подсанкционных организаций в этих транзакциях». По состоянию на июнь 2022 года из нескольких адресов, связанных с NDA Aerospace в Малайзии, только на одном была ее вывеска, а весь офис состоял из пустой комнаты в торговом центре. Через эту компанию обвиняемые пытались закупить детали у крупного американского оборонного подрядчика для российских истребителей МиГ-29 и Су-30СМ2. Но ни одна из предложенных сделок, касающихся этих компонентов, так и не состоялась.

Орехов и его сообщники также рассказывали американским контрагентам, что определенные товары предназначаются «Роскосмосу» и другим предприятиям космической программы России. Это было распространенным методом обхода санкций для получения технологий в «чувствительных» областях, потому что в области космоса применялся менее строгий надзор и регулирование со стороны США, указывает американская прокуратура. РБК направил запрос в пресс-службу «Роскосмоса».

Согласно обвинению, с 28 февраля по 31 марта NDA GmbH отгрузила различную электронику американского производства в адрес компании «Радиоавтоматика», которая была включена в санкционный список США 3 марта.

Усс и Орехов также обсуждали в электронной переписке новые западные санкции, последовавшие в ответ на боевые действия России. Например, 11 марта сын красноярского губернатора написал своему бизнес-партнеру: «Они [США и Европейский союз] готовят четыре пакета санкций. Судя по всему, теперь [в санкционные списки] будут включены и губернаторы». 30 марта Орехов спросил его: «Ты решил уехать из России?» На это Усс в шутку ответил: «[Ты] хочешь стать беженцем? Ну это уж слишком».

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