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Corriere узнала о помощниках и «глушителях» при побеге Усса в Италии

Corriere della Sera: глушители частот использовали при побеге Усса из-под ареста в Италии
Усс сбежал при помощи сообщников и частотного глушителя для нейтрализации электронного браслета, пишет издание. Минюст США предупреждал осенью, что тот может сбежать, и требовал отменить постановление о домашнем аресте
Артём Усс
Артём Усс (Фото: из личного архива)

Бизнесмену и сыну красноярского губернатора Артему Уссу помогли сбежать из-под домашнего ареста в Италии шесть-семь сообщников, есть также «обоснованное подозрение» в использовании ими частотного глушителя при повреждении электронного браслета. Об этом со ссылкой на источники пишет Corriere della Sera.

По данным газеты, американский Минюст сразу после решения суда Милана о домашнем аресте Усса предупредил итальянских коллег о высоком риске побега. Ведомство подчеркнуло необходимость устранить такую опасность, поскольку речь идет о лице, в отношении которого рассматривается запрос об экстрадиции, и заключить бизнесмена под стражу. Американский Минюст тогда же напомнил, что за последние три года из-под домашнего ареста в Италии сбежали шесть подозреваемых, представлявших интерес для США.

Генпрокуратура при этом сочла решающим фактором по решению о домашнем аресте наличие у жены Усса, Марии Ягодиной, дома в Италии. Женщина покинула Италию за неделю до побега мужа, 13 марта. Она пояснила, что вынуждена улететь в Россию, чтобы присматривать за младшим сыном, и рассчитывает вернуться 13 апреля.

Усс сбежал около недели назад, 22 марта. Он срезал электронный браслет, сигнал об этом поступил в 14:00. Прибывшие к дому карабинеры обнаружили, что бронированная дверь в квартиру Усса закрыта, для ее вскрытия пришлось вызывать спасателей, в самой квартире работал телевизор.

Суд в Италии накануне побега, 21 марта, одобрил экстрадицию бизнесмена в США по двум из четырех пунктов обвинения. Команда адвокатов Усса заявляла, что в американской юрисдикции ему грозит до 75 лет заключения.

Следователи в Италии изучают версию, по которой Уссу помогли сбежать российские спецслужбы, писали La Repubblica и Corriere della Sera.

Генконсульство России в Милане назвало термин «скрылся» в отношении Усса некорректным. Там предложили фразу «покинул место своего содержания». Отец Усса, губернатор Красноярского края Александр Усс после пропажи сына из-под домашнего ареста предположил, что тот мог представлять «какой-то интерес в большой геополитической игре».

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Усс-младший был задержан в прошлом октябре в аэропорту Милана по запросу США, когда собирался вылететь в Турцию. Американская прокуратура обвинила его в нарушении санкций США против России и Венесуэлы, отмывании денег и незаконных сделках. Минюст США подозревает, что Усс вместе с подельниками участвовал в схемах по продаже нефти из Венесуэлы при помощи подставных фирм и криптовалют, они также закупали в странах Запада подсанкционную электронику двойного назначения и военные технологии.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Италия домашний арест Артем Усс
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Сын красноярского губернатора сбежал из-под домашнего ареста в Италии
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