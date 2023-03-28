В Италии заподозрили российские спецслужбы в помощи Уссу при побеге

Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии 22 марта. Накануне этого суд Милана одобрил экстрадицию предпринимателя в США, где ему грозит до 75 лет лишения свободы

Артем Усс (Фото: из личного архива)

«Хирургический» характер «организованного до мельчайших деталей» побега сына красноярского губернатора, бизнесмена Артема Усса из-под домашнего ареста в Италии заставляет следователей подозревать, что решающую роль в этом сыграли российские спецслужбы, сообщила газета Corriere della Sera. О том, что итальянское следствие рассматривает такую версию, накануне писала La Repubblica.

Как пишет издание, следователи изучают версию, что Усс был в контакте с «сетью сообщников». В статье говорится, что он мог сменить несколько автомобилей, в том числе через несколько километров от места, где содержался под домашним арестом, чтобы потом, возможно, добраться до швейцарской или словенской границы.

La Stampa сообщила о побеге Усса из-под домашнего ареста 23 марта. Издание писало, что 22 марта бизнесмен сломал электронный браслет и покинул квартиру. Когда на место прибыли карабинеры, Усса там уже не было. Один из адвокатов предпринимателя подтвердил Bloomberg, что тот скрылся.

В генконсульстве России в Милане термин «скрылся» сочли некорректным, заявив, что бизнесмен «покинул место своего содержания». Отец Усса, губернатор Красноярского края Александр Усс после пропажи сына из-под домашнего ареста выразил мнение, что тот мог представлять «какой-то интерес в большой геополитической игре».

Итальянское следствие не исключает, что Уссу помогли сбежать россияне и он улетел из страны частным самолетом, писала Corriere della Sera.

Накануне побега, 21 марта, суд Милана одобрил экстрадицию предпринимателя в США. Именно по запросу США Усс был задержан в Италии в октябре 2022 года.

Прокуратура США обвинила бизнесмена в нарушении американских санкций против России и Венесуэлы, в незаконных сделках и отмывании денег. В США предпринимателю грозит до 75 лет лишения свободы. Его отец, губернатор Красноярского края Александр Усс, называл дело против сына носящим «политический окрас».

Сам Артем Усс просил экстрадировать его в Россию. Там его объявили в федеральный розыск по делу об отмывании денег и заочно арестовали. О розыске Усса российской полицией стало известно в конце октября 2022 года, вскоре после его задержания в Италии.