Сын красноярского губернатора попросил об экстрадиции в Россию вместо США

Сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем Усс во время заседания в итальянском суде попросил экстрадировать его в Россию, передает La Repubblica.

«Выдайте меня российским властям, не экстрадируйте меня в США» — сказал Усс в суде в Милане.

В суде адвокаты настаивали, что США добиваются экстрадиции Усса, чтобы передать его при обмене заключенными с Россией. Вашингтон, по версии адвокатов, стремится вернуть на родину Пола Уилана — американца, осужденного в России на 16 лет за шпионаж.

Кроме того, в США бизнесмен может столкнуться с дискриминацией, полагает защита. Адвокаты настаивают, чтобы американская сторона предоставила им информацию об условиях содержания бизнесмена в тюрьме, если его экстрадируют. Государственный обвинитель в ответ заявил, что обсудить это будет важнее, если начнутся дискуссии об отправке Усса в Россию.

Артема Усса задержали 17 октября в аэропорту Мальпенса в Милане по запросу США, когда он собирался вылететь в Турцию. Через два дня американская прокуратура предъявила предпринимателю и его партнеру Юрию Орехову, а также еще троим россиянам обвинения в нарушении американских санкций против России и Венесуэлы, незаконных сделках с российской алюминиевой компанией и отмывании денег.

По версии следствия, обвиняемые действовали через компанию Nord-Deutsche Industrieanlagenbau (NDA GmbH), зарегистрированную в Гамбурге (Усс и Орехов как минимум с 2015 года владели по 50% компании). «Обвиняемые и их сообщники участвовали в различных действиях в нарушение законов и нормативных актов США, включая незаконный экспорт военных и секретных технологий двойного назначения на миллионы долларов из США в Россию, и использовали финансовую систему США для контрабанды миллионов баррелей нефти из Венесуэлы», — говорилось в заключении обвинения.

В конце ноября Апелляционный суд Милана перевел Усса под домашний арест до завершения разбирательства по экстрадиции.

Адвокат Усса говорил «РИА Новости», что его подзащитный не признает вину. Отец бизнесмена, губернатор Красноярского края Александр Усс утверждал, что дело против него имеет «политический окрас». В Кремле осудили «практику подобных арестов российских граждан».