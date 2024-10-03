Блогера Лерчек и ее бывшего мужа задержали после допроса

Чекалину и ее экс-супруга задержали по новому делу о незаконном переводе валюты за рубеж, связанном с оплатой ее марафонов через Дубай. По данным ТАСС, МВД запросит домашний арест

Валерия Чекалина (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Блогера Валерию Чекалину (Лерчек) и ее бывшего мужа Артема задержали после допроса, сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники.

По данным ТАСС, МВД попросит поместить их под домашний арест. О том, что против Чекалиных завели новое дело по ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или российской валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов), агентства сообщили накануне. Оно связано с оплатой онлайн-марафонов Чекалиной через Дубай, уточнял источник «РИА Новости». По данным ТАСС, речь идет о 251 млн руб. У пары прошли обыски.

Собеседник ТАСС отмечал, что по такой статье не назначают меру пресечения в виде заключения под стражу исходя из закона. «Поэтому следователи МВД, которые ведут дело, не будут выходить в суд с ходатайством об аресте Лерчек и ее экс-супруга», — говорил он.

Адвокат Чекалиной Екатерина Гордон сравнила ситуацию с «охотой на ведьм».

В 2023 году против Чекалиных возбудили дела об отмывании средств и уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, блогер оформила ИП и применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов 150 млн руб. в год, но за два года получила доход «в существенно большем размере» от проведения фитнес-марафонов. Чекалина раздробила бизнес и привлекла супруга и других родственников в качестве пособников, говорили в СК.

Чекалины погасили около 500 млн руб. долгов, рассказал адвокат Константин Третьяков. В декабре дело о неуплате налогов закрыли. В марте этого года было прекращено дело об отмывании средств, за блогером признали право на реабилитацию.

В июле этого года Чекалина сообщила, что подала на развод с мужем. В августе она объявила, что процедура развода завершилась.