 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело инстаблогеров ,  
0 

Блогера Лерчек и ее бывшего мужа задержали после допроса

Сюжет
Дело инстаблогеров
Чекалину и ее экс-супруга задержали по новому делу о незаконном переводе валюты за рубеж, связанном с оплатой ее марафонов через Дубай. По данным ТАСС, МВД запросит домашний арест
Валерия Чекалина
Валерия Чекалина (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Блогера Валерию Чекалину (Лерчек) и ее бывшего мужа Артема задержали после допроса, сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники.

По данным ТАСС, МВД попросит поместить их под домашний арест. О том, что против Чекалиных завели новое дело по ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или российской валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов), агентства сообщили накануне. Оно связано с оплатой онлайн-марафонов Чекалиной через Дубай, уточнял источник «РИА Новости». По данным ТАСС, речь идет о 251 млн руб. У пары прошли обыски.

Собеседник ТАСС отмечал, что по такой статье не назначают меру пресечения в виде заключения под стражу исходя из закона. «Поэтому следователи МВД, которые ведут дело, не будут выходить в суд с ходатайством об аресте Лерчек и ее экс-супруга», — говорил он.

Адвокат Чекалиной Екатерина Гордон сравнила ситуацию с «охотой на ведьм».

Против блогера Лерчек и ее бывшего мужа возбудили новое дело
Общество
Артем и Валерия Чекалины

В 2023 году против Чекалиных возбудили дела об отмывании средств и уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, блогер оформила ИП и применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов 150 млн руб. в год, но за два года получила доход «в существенно большем размере» от проведения фитнес-марафонов. Чекалина раздробила бизнес и привлекла супруга и других родственников в качестве пособников, говорили в СК.

Чекалины погасили около 500 млн руб. долгов, рассказал адвокат Константин Третьяков. В декабре дело о неуплате налогов закрыли. В марте этого года было прекращено дело об отмывании средств, за блогером признали право на реабилитацию.

В июле этого года Чекалина сообщила, что подала на развод с мужем. В августе она объявила, что процедура развода завершилась.

Какое жилье можно снять в Москве до 30 тыс. руб. в месяц

Вертолет, Cybertruck и пачки денег. Что нашли у фигурантов дела Cryptex

МИД Израиля объявил генсека ООН персоной нон грата

ЦБ впервые с апреля поднял курс доллара выше ₽94

Против блогера Лерчек и Артема Чекалина возбуждено дело

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Дуров заявил, Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов еще с 2018 года

ВСУ решили вывести войска и технику из Угледара

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Валерия Чекалина Александр Чекалин задержание Лерчек блогеры
Материалы по теме
Блогер Лерчек официально развелась с мужем
Общество
Против блогера Лерчек и ее бывшего мужа возбудили новое дело
Общество
Блогер Лерчек назвала себя амбассадором ФНС
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 104,45 (+0,8) Инвестиции, 02 окт, 17:28 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 94,51 (+1,15) Инвестиции, 02 окт, 17:28
Бакальчук подал в суд из-за передачи домена WildberriesБизнес, 11:39
МВД показало видео допроса подозреваемого в похищении кенгурятОбщество, 11:31
УЦСБ запустил сервис непрерывного анализа защищенности приложений ApsafeРБК Компании, 11:30
Новый роман Виктора Пелевина «Круть» выйдет 3 октябряОбщество, 11:29
Приложение «Авито» исчезло из Google PlayТехнологии и медиа, 11:27
Мегазабастовка в портах США: $5 млрд убытков в день и глобальные сбоиPro, 11:21
Кучеров бросился на соперника с голыми руками в матче перед стартом НХЛСпорт, 11:20
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
В Минэнерго предложили ввести новые ограничения для майнеровКрипто, 11:11
Губернатор Хабаровского края поделился подробностями о разрушении театраОбщество, 11:04
МЧС России доставило 33 т продуктов и лекарств жителям ЛиванаПолитика, 10:57
Как долго продлится кризис на рынке алмазовPro, 10:50
Эксперты рассказали о сложностях украинской армии в ДонбассеПолитика, 10:45
ФСБ показала кадры задержания обвиняемых в подрыве здания на ХерсонщинеПолитика, 10:43
Минобороны сообщило об ударе ФАБ-3000 по складам ВСУ в ДНРПолитика, 10:41