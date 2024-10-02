Против блогера Лерчек и ее бывшего мужа возбудили новое дело
Против блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего мужа Артема возбуждено уголовное дело за перевод валюты с использованием подложных документов, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.
У них прошли обыски. Дело завели по ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или российской валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Расследование ведет ОМВД по ТиНАО.
«По ней [по этой статье] в принципе не назначают меру пресечения в виде заключения под стражу, таковы требования закона. Поэтому следователи МВД, которые ведут дело, не будут выходить в суд с ходатайством об аресте Лерчек и ее экс-супруга», — пояснил собеседник агентства.
Источник «РИА Новости» уточнил, что дело связано с оплатой онлайн-марафонов Чекалиной через Дубай.
Адвокат Чекалиной Екатерина Гордон сравнила ситуацию с «охотой на ведьм». «Валерия выплатила гигантскую сумму, взяв в том числе в долг. Она работает, останется в стране… Вламываться в дом, без вызовов, опросов и предупреждений как к страшному преступнику — странно <...>. Откровенный перебор. Будем выяснять, в чем суть новых обвинений», — сказала она.
РБК направил запрос в пресс-службу МВД России.
В 2023 году против Чекалиных возбудили дела об отмывании средств и уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, блогер оформила ИП и применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов 150 млн руб. в год, но за два года получила доход «в существенно большем размере» от проведения фитнес-марафонов. Чекалина раздробила бизнес и привлекла супруга и других родственников в качестве пособников, говорили в СК.
Чекалины погасили около 500 млн руб. долгов, рассказал адвокат Константин Третьяков. В декабре дело о неуплате налогов закрыли. В марте этого года было прекращено дело об отмывании средств, за блогером признали право на реабилитацию.
В июле этого года Чекалина сообщила, что подала на развод с мужем. В августе она объявила, что процедура развода завершилась.
В Сети Лерчек и ее экс-супруг известны проведением различных марафов, в том числе по похудению. В 2020 году Чекалина заняла седьмое место в рейтинге Forbes как один из самых высокооплачиваемых блогеров социальных сетей России.
Например, один из марафонов обещает невероятный результат: всего за месяц минус 10 см в талии.
Чекалина утверждала в интервью Forbes, что «сама проходит много разных курсов и марафонов». «Кручусь в этой атмосфере, у меня есть доверие к курсам и людям, которых я знаю лично. Для меня это классная ступень развития, открытия каких-то границ, все дело же в настрое», — добавила блогер.
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