Против блогера Лерчек и ее бывшего мужа возбудили новое дело

Дело завели по статье о переводе валюты путем подложных документов, оно связано с оплатой онлайн-марафонов Чекалиной через Дубай. В 2023 году на Чекалиных завели дела о неуплате налогов и отмывании денег, позднее их закрыли

Артем и Валерия Чекалины (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Против блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего мужа Артема возбуждено уголовное дело за перевод валюты с использованием подложных документов, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

У них прошли обыски. Дело завели по ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или российской валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Расследование ведет ОМВД по ТиНАО.

«По ней [по этой статье] в принципе не назначают меру пресечения в виде заключения под стражу, таковы требования закона. Поэтому следователи МВД, которые ведут дело, не будут выходить в суд с ходатайством об аресте Лерчек и ее экс-супруга», — пояснил собеседник агентства.

Источник «РИА Новости» уточнил, что дело связано с оплатой онлайн-марафонов Чекалиной через Дубай.

Адвокат Чекалиной Екатерина Гордон сравнила ситуацию с «охотой на ведьм». «Валерия выплатила гигантскую сумму, взяв в том числе в долг. Она работает, останется в стране… Вламываться в дом, без вызовов, опросов и предупреждений как к страшному преступнику — странно <...>. Откровенный перебор. Будем выяснять, в чем суть новых обвинений», — сказала она.

РБК направил запрос в пресс-службу МВД России.

В 2023 году против Чекалиных возбудили дела об отмывании средств и уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, блогер оформила ИП и применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов 150 млн руб. в год, но за два года получила доход «в существенно большем размере» от проведения фитнес-марафонов. Чекалина раздробила бизнес и привлекла супруга и других родственников в качестве пособников, говорили в СК.

Чекалины погасили около 500 млн руб. долгов, рассказал адвокат Константин Третьяков. В декабре дело о неуплате налогов закрыли. В марте этого года было прекращено дело об отмывании средств, за блогером признали право на реабилитацию.

В июле этого года Чекалина сообщила, что подала на развод с мужем. В августе она объявила, что процедура развода завершилась.