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Дело инстаблогеров ,  
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Блогер Лерчек развелась с мужем

Суд развел блогера Лерчек с мужем Артемом Чекалиным
Сюжет
Дело инстаблогеров
Суд расторг брак, решение вступит в силу через месяц. Супруги договорились о разделе имущества и опеке над детьми до заседания и подписали соответствующие соглашения, сообщила адвокат
Артем и Валерия Чекалины
Артем и Валерия Чекалины (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) развелась с мужем Артемом Чекалиным. Об этом РБК сообщила адвокат блогера Екатерина Гордон.

«Решение вступит в силу через месяц, брак расторгнут. Соглашения по имуществу и детям подписаны до сегодняшнего заседания. К сожалению, <...> брак действительно распался», — сказала представитель Чекалиной.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Симоновского суда.

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Блогеры Артем Чекалин (слева)&nbsp;и его супруга Валерия Чекалина (Лерчек)

Чекалина в марте подала в суд заявление о разводе с мужем после 11 лет брака. У пары трое детей. Артем Чекалин в ответ подал иск о разделе совместно нажитого имущества.

Как писал Life, у супругов есть четыре квартиры в Москве: 72-метровая квартира в московском ЖК «Зиларт» (стоимость около 52 млн руб.), квартира на 150 кв. м на ул. Серпуховский Вал (около 78 млн руб.), две квартиры на улице Декабристов площадью 83 кв. м (около 20 млн руб.) и 38 кв. м (около 10 млн руб.). Также супруги владеют 200-метровым и 94-метровым жильем в Тольятти (в целом стоимость около 10 млн руб.).

Кроме этого, у пары есть два коттеджа — в поселке Агаларов Эстейт (2,1 тыс. кв. м, около 1 млрд руб.) и в поселке Ильинка Лейнхаус (400 кв. м, около 125 млн руб.). В феврале Лерчек объявила о решении продать дом в Ильинке, где в прошлом марте проходили обыски по делу о неуплате налогов.

Также Life выяснил, что у Чекалиных есть как минимум пять люксовых автомобилей: Вentley Continental Gt V8, Lamborghini Urus, Rolls-Royce Cullinan Black Badge, Mercedes-Benz G-Class Амg G 63 и Mercedes-Benz GLE 300 D 4MATIC. Их общая стоимость превышает 145 млн руб.

В 2023 году против супругов Чекалиных завели дела об отмывании средств и уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, блогер оформила ИП и применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов 150 млн руб. в год, но за два года получила доход «в существенно большем размере» от проведения фитнес-марафонов. В СК заявляли, что Чекалина раздробила бизнес и привлекла супруга и других родственников в качестве пособников.

Супруги не признали вину. В конце 2023 года дело о неуплате налогов закрыли, блогер и ее муж погасили около 500 млн руб. долгов перед налоговой. В марте было закрыто дело об отмывании средств, за Чекалиной признали право на реабилитацию.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Валерия Чекалина блогеры развод Лерчек
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