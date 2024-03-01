СК прекратил уголовное дело об отмывании денег против блогера Лерчек и ее мужа

Второе дело Лерчек закрыли и признали за ней право на реабилитацию

СК полностью прекратил уголовное дело об отмывании денег в отношении блогера Лерчек «за отсутствием состава преступления» и признал за ней право на реабилитацию. Дело против нее об уклонении от налогов было закрыто еще в декабре

Валерия Чекалина (Лерчек) (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Главное следственное управление Следственного комитета (СК) полностью прекратило второе уголовное дело блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее мужа Артема Чекалина, сообщил РБК партнер уголовно-правовой практики АБ ЕПАМ Константин Третьяков, представляющий ее интересы.

Дело 1 марта 2024 года было закрыто «в связи с отсутствием в деянии состава преступления», — следует из копии уведомления, которую адвокат предоставил РБК. В документе написано, что за Лерчек признали право на реабилитацию — блогер «вправе обратиться с требованием о возмещении имущественного вреда в суд».

В пресс-релизе ЕПАМ, который есть в распоряжении РБК, также указывается, что со счетов и имущества супругов Чекалиных был снят арест.

Дело завели следователи в марте 2023 года по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В декабре против Чекалиных было закрыто дело об уклонении от уплаты «в связи с уплатой налогов». Из сообщения ЕПАМ следует, что в конце декабря 2023 года супруги Чекалины полностью погасили свой долг перед государством, выплатив порядка 500 млн руб., штрафов и пени.

Уголовное дело по этой статье на них завели в марте. Следствие утверждало, что Лерчек оформила ИП и применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 млн руб. в год. Но за июль 2020 года — июль 2022 года она получила доход «в существенно большем размере» от проведения фитнес-марафонов. В СК тогда подчеркивали, что Чекалина произвела дробление бизнеса и привлекла в качестве пособников супруга и других родственников.

В последний год следователи завели несколько схожих уголовных дел против блогеров. В ноябре 2023 года по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов по ведению бизнеса на 4 млн руб. был задержан основатель «Like Центр» Аяз Шабутдинов. Он не признал вину.

В феврале Мосгорсуд решил оставить под арестом Елену Блиновскую, которую до этого заключили под стражу после нарушения условий домашнего ареста. Блогера обвиняют в неуплате налогов на 918 млн руб. в 2019–2021 годах и отмывании денег. Налоги она также выплачивала по упрощенной системе, которая предусматривает доход не более 150 млн руб. в год. По версии СК, Блиновская занижала более высокие доходы с помощью схемы «дробления» бизнеса. Блогер в январе не признала вину в неправомерном обороте средств платежей. В апреле 2023 года Блиновскую задержали при попытке выехать из России в Белоруссию.