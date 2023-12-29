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Дело инстаблогеров ,  
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Следователи закрыли дело против блогера Лерчек

Адвокат сообщил о прекращении дела против блогера Лерчек о неуплате налогов
Сюжет
Дело инстаблогеров
Лерчек выплатила около полумиллиарда рублей по требованию ФНС. Ее обвиняли в уклонении от уплаты налогов, это дело закрыли. Против нее также возбуждали дело об отмывании ₽130 млн
Валерия Чекалина (Лерчек)
Валерия Чекалина (Лерчек) (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Дело против блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) об уклонении от уплаты налогов прекращено «в связи с уплатой налогов», сообщил РБК адвокат Чекалиной Константин Третьяков.

«Это продолжение нашей конструктивной позиции», — сказал юрист.

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Фото:ler_chek / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Уголовное дело против блогера и ее мужа Артема по статье об уклонении от уплаты налогов завели в феврале. Следствие утверждало, что девушка оформила ИП и применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 млн руб. в год, но за два года (июль 2020 года — июль 2022 года) получила доход «в существенно большем размере» от проведения фитнес-марафонов. Чекалина произвела дробление бизнеса и привлекла в качестве пособников супруга и других родственников, считали в СК.

Затем против пары завели еще одно дело — по статье о легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Речь шла об отмывании 130 млн руб., на которые были куплены доллары США.

«Мы готовы погасить имеющуюся задолженность. Мы ведем бизнес, ведем его честно. За прошлые три года оплатили налогов на 1,5 млрд руб. Это нормально для любого бизнеса, что ты занимаешься деятельностью и совершаешь ошибки. Самое главное — эти ошибки признавать и сотрудничать. Мы готовы все возместить», — писала Лерчек в соцсетях. Вину она с мужем не признала.

В общей сложности по решению ФНС супруги выплатили около 500 млн руб. (недоимка, пени, штраф), сообщал ее адвокат Константин Третьяков в середине ноября.

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Чекалины находились под запретом определенных действий, который ограничивал использование интернета, телефона, общения — кроме близких родственников, 27 декабря с них сняли все ограничения.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
Валерия Чекалина неуплата налогов

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