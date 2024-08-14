Блогер Лерчек официально развелась с мужем

Валерия Чекалина (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) развелась с мужем Артемом Чекалиным. Об этом блогер сообщила в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Чекалина прикрепила к публикации документ о расторжении брака.

«Спасибо тебе за эти годы и детей. Теперь новая жизнь», — написала блогер.

Супруги были в браке 11 лет, у них трое детей. Чекалина известна как автор фитнес-марафонов в соцсетях. В Instagram на нее подписаны более 11 млн человек.

В марте 2024 года Чекалина подала в суд заявление о разводе. Артем Чекалин в ответ подал иск о разделе совместно нажитого имущества.

В 2023 году против бывших супругов завели дела об отмывании средств и уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, блогер оформила ИП и применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов 150 млн руб. в год, но за два года получила доход «в существенно большем размере» от проведения фитнес-марафонов. В СК заявляли, что Чекалина раздробила бизнес и привлекла супруга и других родственников в качестве пособников.

В декабре 2023 года дело против Чекалиных об уклонении от уплаты было закрыто в связи с уплатой налогов. Позднее второе уголовное дело об отмывании денег также закрыли «в связи с отсутствием в деянии состава преступления».