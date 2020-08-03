СПЧ ответил правозащитникам на просьбу взять под контроль дело Сафронова

Совет по правам человека поручил двум подкомиссиям взять расследование уголовного дела Ивана Сафронова под контроль и согласился с тем, что оно должно быть рассмотрено в максимально открытом режиме

Иван Сафронов (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Президентский Совет по правам человека (СПЧ) рассмотрел обращение президента Фонда защиты гласности Алексея Симонова и директора Центра защиты прав СМИ Галины Араповой, касающееся уголовного дела в отношении Ивана Сафронова. Об этом говорится в письме главы СПЧ Валерия Фадеева правозащитникам (копия есть у РБК).

В нем сообщается, что постоянным комиссиям СПЧ по свободе информации и прав журналистов и по содействию ОНК, реформе пенитенциарной системы и профилактике правонарушений поручено взять расследование дела Сафронова под контроль.

В Совете убеждены, что уголовное дело должно быть рассмотрено в максимально открытом режиме — «настолько, насколько это позволяет действующее законодательство».

Правозащитники обратились в СПЧ в конце июля. Они попросили обратить внимание следствия и президента «на ситуацию, вызывающую серьезную обеспокоенность гражданского общества в связи с уголовным преследованием журналиста, а также на мнение журналистского сообщества». Симонов и Арапова также потребовали от следствия открытого и гласного расследования, своевременного информирования общества о ходе расследования и об основаниях предъявленного обвинения, а также беспрепятственного доступа к Сафронову адвокатов и членов ОНК.