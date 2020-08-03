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Дело Ивана Сафронова ,  
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СПЧ ответил правозащитникам на просьбу взять под контроль дело Сафронова

Совет по правам человека поручил двум подкомиссиям взять расследование уголовного дела Ивана Сафронова под контроль и согласился с тем, что оно должно быть рассмотрено в максимально открытом режиме
Иван Сафронов
Иван Сафронов (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Президентский Совет по правам человека (СПЧ) рассмотрел обращение президента Фонда защиты гласности Алексея Симонова и директора Центра защиты прав СМИ Галины Араповой, касающееся уголовного дела в отношении Ивана Сафронова. Об этом говорится в письме главы СПЧ Валерия Фадеева правозащитникам (копия есть у РБК).

В нем сообщается, что постоянным комиссиям СПЧ по свободе информации и прав журналистов и по содействию ОНК, реформе пенитенциарной системы и профилактике правонарушений поручено взять расследование дела Сафронова под контроль.

Правозащитники обратились в СПЧ по делу Ивана Сафронова
Политика
Иван Сафронов

В Совете убеждены, что уголовное дело должно быть рассмотрено в максимально открытом режиме — «настолько, насколько это позволяет действующее законодательство».

Правозащитники обратились в СПЧ в конце июля. Они попросили обратить внимание следствия и президента «на ситуацию, вызывающую серьезную обеспокоенность гражданского общества в связи с уголовным преследованием журналиста, а также на мнение журналистского сообщества». Симонов и Арапова также потребовали от следствия открытого и гласного расследования, своевременного информирования общества о ходе расследования и об основаниях предъявленного обвинения, а также беспрепятственного доступа к Сафронову адвокатов и членов ОНК.

Кремль заинтересовался отказом следствия открыть Сафронову суть обвинений
Общество
Иван Сафронов

Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости», специализировался на темах военного и военно-технического сотрудничества, проблематике оборонно-промышленного комплекса и космической промышленности. В мае 2020 года он стал советником главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

7 июля бывшего журналиста задержали в Москве, суд арестовал его на два месяца. По версии ФСБ, он якобы был завербован спецслужбами Чехии, которые действовали под руководством США, и в 2017 году передал им секретные данные. Материалы касались поставок вооружений и действий Вооруженных сил России в странах Африки и Ближнего Востока.

Сафронов отрицает вину и связывает свое преследование с журналистской деятельностью. Адвокаты и правозащитники подчеркивают, что в период, о котором говорит следствие, тот работал в «Коммерсанте» и не мог иметь доступа к государственной тайне в силу специфики и профессиональной деятельности. О том, что Сафронов не имел доступа к сведениям, относящимся к гостайне, также заявили в «Роскосмосе».

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Общество
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Личные поручительства за Сафронова подписали главные редакторы «Коммерсанта», «Ведомостей», The Bell, Forbes, «Дождя» и других российских СМИ. Журналисты провели пикеты в его поддержку, которые не обошлись без задержаний, а также создали петицию с требованием открытого процесса по делу (по состоянию на 2 августа ее подписали более 87 тыс. человек).

Дело Сафронова рассматривается в закрытом режиме. Адвокат Иван Павлов сообщил, что следствие отказывается раскрывать стороне защиты суть обвинений. По его словам, Сафронову также предложили заключить сделку со следствием и раскрыть источники информации, но журналист даже не рассматривал этот вариант.

Авторы: Елизавета Антонова, Наталия Анисимова
Теги: СПЧ, Иван Сафронов, правозащитники
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