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Дело Ивана Сафронова ,  
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В ОНК сообщили о переводе Сафронова в камеру к обвиняемому в терроризме

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене и находящегося в СИЗО «Лефортово», перевели в камеру к иностранцу, которого подозревают в терроризме. Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович, передает ТАСС.

«Это иностранный гражданин, мусульманин, который совершает намаз пять раз в день», — описала Литвинович нового соседа Сафронова. Она уточнила, что его подозревают в экстремизме и терроризме.

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Иван Сафронов

По словам наблюдателя, этот иностранец «очень конфликтный», и на прошлой неделе находился в карцере из-за драки. Литвинович отметила, что пока у Сафронова сложились нормальные взаимоотношения с соседом, но через неделю ОНК вернется к этому вопросу.

Ранее Сафронова помещали на карантин и изолировали в отдельной комнате из-за подозрений на коронавирус. Оба теста журналиста показали отрицательный результат.

Сафронова задержали 7 июля, суд арестовал его до 6 сентября. По версии ФСБ, он передал спецслужбам Чехии информацию о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, которая составляла гостайну. Сам журналист отрицает свою вину и связывает преследование с профессиональной деятельностью. В «Роскосмосе» отмечали, что задержание Сафронова не связано с его работой на госкорпорацию.

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