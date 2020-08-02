В ОНК сообщили о переводе Сафронова в камеру к обвиняемому в терроризме

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене и находящегося в СИЗО «Лефортово», перевели в камеру к иностранцу, которого подозревают в терроризме. Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович, передает ТАСС.

«Это иностранный гражданин, мусульманин, который совершает намаз пять раз в день», — описала Литвинович нового соседа Сафронова. Она уточнила, что его подозревают в экстремизме и терроризме.

По словам наблюдателя, этот иностранец «очень конфликтный», и на прошлой неделе находился в карцере из-за драки. Литвинович отметила, что пока у Сафронова сложились нормальные взаимоотношения с соседом, но через неделю ОНК вернется к этому вопросу.

Ранее Сафронова помещали на карантин и изолировали в отдельной комнате из-за подозрений на коронавирус. Оба теста журналиста показали отрицательный результат.